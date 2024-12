Cameroun : les députés de l’UDC claquent les portes de l’hémicycle

Dans un communiqué, le député Koupit Adamou et ses collègues du parti disent non à « la forfaiture » du gouvernement.

Non au dépôt tardif du projet de loi de Finances à l’Assemblée nationale, surtout non parce que le retard se répète et s’aggrave d’une année à l’autre. C’est l’essentiel d’un communiqué des députés de l’UDC en date du 1er décembre 2024. Le document rappelle que le gouvernement a violé la loi de 2018 portant régime financier de l’Etat. Ce, en déposant le projet de loi de Finances ainsi que les documents annexes, le 1er décembre, au lieu de le faire 15 jours avant le début de la session de novembre.

Pourtant, l’année dernière, le phénomène s’est produit. Le gouvernement a déposé le projet de loi de finances le 26 novembre. En réponse à la protestation de l’opposition, le gouvernement a fait la promesse de respecter désormais la loi. Mais en 2024, le retard du gouvernement s’aggrave. L’institution dépose les documents le 1er décembre cinq jours de plus qu’en 2024. « Les députés de l’UDC ont claqué les portes de l’hémicycle en guise de désapprobation de cette forfaiture devenue coutume », écrit Koupit Adamou de l’UDC.

Le parti appelle le peuple camerounais à voter les députés patriotes qui peuvent dire non au gouvernement et non le défendre lorsqu’il viole la loi. L’opposition camerounaise se heurte à l’obésité du RDPC au Parlement. Le parti proche du pouvoir est du côté du gouvernement et ce dernier, bénéficiant du soutien de la majorité, ne craint pas que le Parlement provoque sa démission. Le retard observé dans le dépôt du projet de loi de Finances pourrait encore se répéter du moment où l’opposition demeure une infime minorité au Parlement.