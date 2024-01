Cameroun : les exploitants miniers de l’Est rencontrent le gouvernement

Pr Fuh Calistus Gentry, ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique par intérim a présidé une réunion avec les acteurs suscités.

Les exploitants miniers exerçants dans la région de l’Est était en réunion le 17 janvier 2024 avec le Pr Fuh Calistus Gentry. Cette rencontre avait pour objectif d’améliorer la production de l’or au Cameroun et augmenter les réserves nationale. A l’issue de cette séance de travail, ces derniers ont été invités à migrer vers la petite mine en adoptant le système par Lixiviation « Carbon In Leach » .

Selon le ministère des Mines, il s’agit d’un système clos, moderne et adapté qui permet de contrôler la production de l’or dans les carrières. Ils devront au préalable présenter dans les plus brefs délais des déclarations sur l’honneur des quantités produites au sein de leurs structures respectives.

Un Comité mixte de suivi de projet constitué des Géologues, de la Brigade Nationale et Ingénieurs des Mines a été mis en place a cet effet.

Précisons que le Secrétaire Général du MINMIDT, le Délégué Régional du MINMIDT de la région de l’Est, les Délégués Départementaux et plusieurs responsables dudit Ministère ont pris part à cette rencontre.

Cette assise intervient alors que le Cameroun pense la réforme de son système minier. Le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique par intérim (Minmidt), Fuh Calistus Gentry, a signé, le 22 décembre 2023, un communiqué « interdisant désormais toute activité minière artisanale et artisanale semi-mécanisée au-delà de 30 m de profondeur ». D’après le membre du gouvernement, la mesure vise à protéger et préserver l’environnement et à prévenir tout risque d’éboulement et les pertes en vies humaines associées.

D’après la loi portant nouveau Code minier promulguée le 19 décembre 2023 par le président de la République, Paul Biya, « l’activité minière artisanale doit se concentrer à une profondeur maximale de 10 m en utilisant des méthodes et procédés ne mettant en œuvre que la motricité humaine ».

Aussi, de nombreux projets miniers sont en cours au Cameroun. Il s’agit entre autres : de l’exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé, du gisement de fer de Mbalam-Nabeba, et du fer de Bipindi- Grand Zambi. Ces projets, décrits comme ayant d’importantes retombées sociales, structurelles et économiques, comprennent la construction d’une usine d’enrichissement du fer et la mise en place d’une ligne de chemin de fer de 540 kilomètres entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, entre autres.