Cameroun : les gouverneurs tiennent leur dernière conférence de l’année à Yaoundé

Les autorités administratives prennent part à la seconde conférence semestrielle de l’année 2024 sous la conduite du ministre de l’Administration territoriale.

A quelques semaines de la fin de l’année 2024, les gouverneurs se réunissent à Yaoundé pour évaluer l’état des 10 régions et prendre des mesures éventuelles pour l’améliorer. La conférence semestrielle de ces autorités administratives s’ouvre ce mercredi à Yaoundé sous la conduite du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji. Les travaux ont pour fil conducteur « Autorités sécuritaires, enjeux sécuritaires et bonne exécution des projets de développement ».

La rencontre se tient dans un contexte marqué par la montée des actes d’insécurité et de menaces à l’ordre public dans plusieurs régions. Dans les grandes villes des régions du Centre, du Littoral ou de l’Ouest, les habitants dénoncent des agressions, meurtres, vols, cambriolage, arnaque. A Douala et à Yaoundé, les gangs de malfrats mènent des opérations dans des quartiers et certaines rues. Ils agressent et dépouillent des passagers dans des taxis. Les actions des forces de maintien de l’ordre qui réduisent le phénomène n’arrivent pas à l’enrailler. Dans la région de l’Extrême-Nord, l’on vient encore d’assister à des affrontements intercommunautaires entre Massa et Musey.

Outre des cas d’insécurité, la paix des populations est menacée par les conditions de vie qui restent difficiles depuis quelques années. Des menaces qui pèsent sur des projets de développement dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest en crise, dans la région de l’Extrême-Nord menacée par Boko Haram, mais aussi dans les autres régions. La conférence se présente comme occasion pour renforcer les mesures sécuritaires dans le but de favoriser la mise en œuvre des projets de développement à travers les régions.