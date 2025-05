Cameroun : les incidents sur le chemin de fer inquiètent

Dès l’ouverture de la session, les défis sécuritaires auxquels le secteur ferroviaire fait face ont été mis en lumière. Selon les données présentées, plusieurs incidents ont été enregistrés ces derniers mois mettant en péril non seulement les équipements, mais aussi la vie du personnel et des usagers. « Face à cette situation préoccupante, il est de notre responsabilité collective d’agir, à travers des mesures de sensibilisation, de prévention et même de répression si nécessaire, mais surtout d’inculquer aux usagers une culture de la sécurité et du respect de la réglementation sur le trafic autour de la voie ferrée », a préconisé le MINT.