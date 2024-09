Cameroun : les PME formées aux techniques de financements internationaux

L’initiative vise à outiller les PME à la connaissance de nouveaux mécanismes de financement internationaux.

Le ministère des PME organise un atelier de renforcement des capacités des PME aux mécanismes de financement internationaux et de négociation des contrats internationaux.

Cet atelier vise à outiller les PME à la connaissance de nouveaux mécanismes de financement internationaux, et aux techniques de négociations de contrats internationaux afin de renforcer leurs capacités productives et à s’insérer au mieux sur les marchés locaux et extérieurs.

Selon le ministère des PME, ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de « l’actualisation et la diffusion des guides pratiques sur les modalités de financement auprès des différents guichets de financement des PTF ; la mise en place d’un programme d’assistance à la mobilisation des financements internationaux auprès des PTF par le secteur privé intégrant en particulier l’exigence de la préparation des projets bancables et des business plans crédibles ».

L’atelier concerne les PME des 3 sous-secteurs prioritaires (agro-industrie, coton-textile-confection/cuir et forêt-bois) ; les Faitières ; et les Regroupements des PME sur deux modules à savoir, les Techniques de recherche des financements internationaux et les Techniques de négociation des contrats internationaux.

De façon spécifique, il s’agira d’identifier et cartographier cinquante (50) PME des 3 sous-secteurs prioritaires ; d’analyser les besoins de financement de ces PME ; de présenter aux PME les dispositifs existant de financement international et leur mode d’administration au profit des PME locales.

Aussi, de diffuser auprès des PME, les outils et les techniques de négociations de contrats internationaux et enfin de mettre à la disposition des PME, les exigences des PTF relatives à la candidature à leurs programmes de financement.

Cette formation qui aura lieu au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé (CIAY) comporte deux (02) modules. A la fin de la formation, un partage d’expériences entre les promoteurs des PME et les partenaires techniques financiers permettra d’être mieux fixé sur les acquis.