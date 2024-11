 Cameroun : les travaux continuent à l’entrée Est de Douala

Les travaux sont en cours sur les voies secondaires de l’entrée de Est de Douala. Selon le ministère de Nganou Djoumessi, au 21 novembre 2024, l’évolution est perceptible à la fois sur l’axe principal et sur les voies secondaires, avec un avancement physique sur les travaux routiers estimé à 77%. Les résultats de la planche d’essai pour la mise en œuvre de la couche de roulement sont attendus.

Après les fortes pluies qui ont causé un quasi arrêt des opérations sur les travaux d’aménagement de l’entrée Est de la ville de Douala, phase 1, les travaux s’exécutent avec intensité, aussi bien sur l’axe principal que pour ce qui est des routes secondaires.

Ces voies concernent les itinéraires Ari-logements sociaux, Collège CPlan-Cimetière de Nyalla-Parisco et Ari-Ecole publique de Yatchika, respectivement de 3,1km, 3,8 km et 4 km. Les travaux confiés à deux entreprises camerounaises, Caputraco et Whole sont exécutés à 20,3% pour la première entreprise citée et 22,7% pour la seconde. En sus des travaux de nettoyage, débroussaillage et d’aménagement des déviations, la production des pavés autobloquant se poursuit dans les ateliers de préfabrication, avec un volume de 7029m² déjà produit par l’entreprise Caputraco et 5724 m² produit par Whole.

Sur l’itinéraire principal, l’avancement linéaire par tâches fait état de ce que la pose des caniveaux dans le sens 1 est réalisée sur 8, 670 km et 8, 470 km dans le sens 2. Dans le sens 1, la couche de forme est réalisée sur 8, 140 km et 7, 670 km dans le sens 2, alors que la couche de fondation réalisée dans le sens 1 couvre 7, 680 ml km et 6, 900 km dans le sens 2. S’agissant de la couche de base en grave bitume, dans le sens 1, les travaux exécutés au 21 novembre couvrent 5, 570 km et 3 120 km dans le sens 2.

D’autres travaux exécutés enregistrent une évolution appréciable. Il en est ainsi des bordures et du dallage des trottoirs et de la mise en œuvre des glissières en béton armé. L’entreprise Mag Sarl a réalisé il y a quelques jours, une planche d’essai pour la mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux et les résultats y afférents vont permettre de démarrer cette étape du projet.