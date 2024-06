Cameroun-Lions indomptables : Emmanuel Adebayor apporte son soutien à Samuel Eto’o

L’ancien international togolais a pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre le président de la Fécafoot.

Le bras de fer entre la Fécafoot et le ministère des Sports semble loin d’être terminé. L’un des derniers développements est le communiqué de presse de la fédération annonçant qu’elle a été exclue de l’organisation du match entre les Lions Indomptables et les Requins Bleus du Cap Vert prévu le samedi 8 juin. Alors que la situation prend de l’ampleur et se répercute dans d’autres parties du monde, d’autres personnalités comme le footballeur retraité Emmanuel Adebayor interviennent également.

Pour les Togolais, Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, a un mental d’acier grâce à son expérience de vainqueur dans des clubs comme Barcelone et l’Inter Milan. Cela pourrait l’aider à mieux gérer la crise actuelle autour de la gestion des Lions indomptables, « en matière de football, c’est ce qu’il sait faire le mieux. C’est quelqu’un qui est prêt à mourir pour son pays, il donne le meilleur pour le continent, et aujourd’hui ils lui barrent la route… c’est chaud ! », s’indigne Emmanuel Adebayor.

Le Togolais s’interroge cependant sur le choix de Marc Bry comme sélectionneur du Cameroun alors que, selon lui, le pays regorge de légendes du football.