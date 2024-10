Cameroun : l’ONACC présente le potentiel hydroélectrique de la Sanaga

Les travaux de de restitution et de vulgarisation des livrables des composantes 1, 3, 5 et 6 du Projet d’Assistance Technique pour le Développement de l’Hydroélectricité sur la Sanaga se sont déroulés le 3 octobre 2024.

Face à la demande croissante d’électricité le gouvernement camerounais cherche à accroitre la capacité de production. Ce qui conduit au Projet d’Assistance technique pour le développement de l’hydroélectricité sur le fleuve Sanaga. Il s’agit en effet d’un projet qui vise à améliorer la capacité pour le développement durable des ressources hydroélectriques sur le fleuve Sanaga.

Cet atelier fait suite à une première phase d’études réalisées par des cabinets nationaux et internationaux, dont l’objectif était d’évaluer le potentiel hydroélectrique du bassin et d’analyser les impacts environnementaux et sociaux. Aujourd’hui, les participants ont l’occasion de découvrir les résultats de ces études et de réfléchir à leur mise en œuvre concrète. Le projet a pris en compte les résultats de plusieurs travaux, assurent les organisateurs.

Le directeur général de l’Observatoire national sur les changements climatiques, Amougou Joseph Armat, qui a pris part aux discussions, partage ses préoccupations concernant les projections climatiques et leurs implications sur les précipitations dans la région. Il a réaffirmé que, malgré une tendance à la réduction des précipitations, le développement de l’hydroélectricité reste une priorité essentielle pour le pays. « Le vrai challenge est de s’adapter à cette tendance et aux perturbations que créent des changements climatiques », déclare le géographe.

Les experts présents ont débattu des recommandations issues des études, en se concentrant sur les stratégies nécessaires à une mise en œuvre efficace des projets hydroélectriques. Les thématiques abordées incluent l’évaluation environnementale, la gestion intégrée des ressources en eau et l’atténuation des risques hydrologiques.