Cameroun : Louis Paul Motaze lance le Budget 2025 demain à Buea

Le traditionnel lancement officiel du budget de l’Etat pour le compte de l’année 2025 aura lieu demain 15 janvier dans la capitale de la région du Sud-Ouest.

Pour le compte de l’année 2025, les principaux défis que compte relever l’État du Cameroun au cours de l’exercice budgétaire sont entre autres : la poursuite de la mise en œuvre des grands projets d’investissements, l’amélioration de l’offre énergétique aux industries, la mise en œuvre du plan intégré d’import substitution agro pastoral et halieutique.

Par ailleurs, l poursuite de la mise en œuvre des projets inscrits dans le programme d’impulsion initiale, la poursuite de la mise en œuvre de la Couverture santé universelle, le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation, la poursuite de la veille sécuritaire sur toute l’étendue du territoire national, la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions affectées par les crises sécuritaires en particulier celles du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord

En mémoire, le budget de l’Etat pour l’année 2025 est de 7 317,7 milliards de FCFA en entrées (y compris les emprunts) et en sorties d’argent. Il se répartit en 7 250,8 milliards de FCFA pour le budget général et 66,9 milliards de FCFA pour les 11 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS).

Il augmente de 39,6 milliards (+0,5%) par rapport à la loi de finances rectificative de 2024, résultant d’une hausse de 38,3 milliards du budget général et de 1,3 milliards de FCFA (+1,5%) du budget des CAS.