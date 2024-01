Cameroun : Louis Paul Motaze signe une convention de plus de 131 milliards F avec Afreximbank

L’entente a eu lieu hier 24 janvier 2024 à Yaoundé entre le ministre des Finances et le Chef de Délégation de Afreximbank , Georges Elombi.

Le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze a signé ce 25 janvier 2024 à Yaoundé , au nom de l’État du Cameroun une convention avec l’ Afreximbank (Banque africaine d’import-export) à hauteur de 200 millions d’euro soit 131 167 815 980 FCFA (Ndlr). A l’occasion, le Ministre des Finances était accompagné du Ministre Délégué auprès du Ministre de L’économie chargé de la Planification, Paul Tasong.

Selon Georges Elombi, chef de la délégation de la banque, c’est une convention à hauteur de 200 millions d’euros entre Afreximbank et l’Etat par le ministère des finances. La période de remboursement ou d’amortissement du prêt est de cinq ans. Le prêt a pour objectif le financement de certains projets dans le secteur de l’énergie, de la production et la transmission de l’énergie.

Aussi, l’enveloppe doit servir à certains entretiens et constructions de routes; des routes qui lient à certains corridors du commerce national et international. et aussi pour les importations des produits pétroliers.

Ce n’est pas la première fois que la banque intervient dans des projets au Cameroun. Pour ce qui est de l’énergie par exemple, Afreximbank a intervenu sur le Projet d’électrification rurale par système solaire photovoltaïque de 200 localités à travers le pays en 2023. L’entente avait été paraphée le 07 mars 2023 portant sur une enveloppe de 35 milliards de Fcfa (53 millions d’euros). Le coût global dudit projet évalué à environ 96 milliards de Fcfa, soit 146,574 millions d’euros est destiné à la réalisation d’environ 87 centrales, pour un raccordement d’un peu plus de 13 000 ménages.