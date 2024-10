Cameroun-route Ntui-Ndjolé : on indemnise déjà les riverains

Dans le but d’achever les travaux restants de construction de la section Ntui-Ndjolé, l’on procède depuis le 19 octobre 2024 à Nguila, à la dernière phase des indemnisations sur cet itinéraire de 62 km.

Ce projet, d’un coût prévisionnel de 35,4 milliards de FCFA, permettrait de réduire de près de 200 km la distance entre Yaoundé et Ngaoundéré. Les travaux comprennent également l’aménagement de 73 km de routes communales. Le financement du projet est assuré par un prêt de la BAD, un prêt de la Banque de développement de l’Afrique centrale (BDEAC), ainsi que des fonds propres de l’État du Cameroun.

Le projet vise à construire une route comprenant une couche de fondation de 30cm en grave latéritique; une couche de base de 20cm en grave concassé et une couche de roulement de 5cm en béton bitumineux et des accotements. A ces travaux, s’ajoutent l’aménagement de 70 km de routes communales sur les itinéraires Salakounou – Mbongue (4,1 km), Ossombe – Bianguele (9,5 km), Ndimi – Ndalena (18,1 km), Yalongo – Bikong (13,2 km), Kombe Bengue – Meloko (10,6 km), Nguila – Yapcka (6,7 km) et Issandja – Mimfoumbe (10,4 Km).

Soulignons que, l’aménagement du tronçon Ntui-Ndjole-Mankim est une composante de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré. La construction de cette route vise à réduire la durée des voyages entre le centre du pays et le septentrion.

Les travaux sur cette section ont été initialement confiés à l’entreprise portugaise Elevolution Engenharia (Elevo), mais le contrat avec Elevo a été résilié le 4 octobre 2019. Le projet a ensuite été attribué à China Railway en novembre 2022. La livraison de ce chantier est prévue pour le 31 décembre 2024.