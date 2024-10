Cameroun : saisie de 3640 litres de carburants à l’Est

C’est le résultat d’une opération menée du 15 au 18 octobre 2024 par le ministère de l’Eau et de l’Energie.

La lutte contre le trafic des produits pétroliers se poursuit au Cameroun. Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Energie a intensifié les opérations de répression sur le terrain. Dans ce sens, les pandores du MINEE en collaboration avec les éléments de Forces de Maintien de l’Ordre, ont lancé du 15 au 18 octobre 2024, dans la Région de l’Est « l’Opération Coup de Poing(O.C.P) ». De ce fait, le cap est mis sur Tongo Gandima. Arrivée à l’aurore, les perquisitions effectuées dans les domiciles et magasins préalablement identifiés, ont permis la saisie des bidons de carburant.

Selon la communication du Minee, l’Opération s’est poursuivie le long de la Nationale N° 1 dans les localités de Bertoua, Bonis, Dimako, le Grand Bago et à la station service Total Energies d’Ayos où les pompistes sont pris en flagrant délit de pompage du super dans les fûts. 05 fûts soit (04 de 250 litres et 01 de 200 litres) ont été saisis et embarqués dans le camion.

La Brigade Nationale de Lutte contre la Fraude des Produits Pétroliers dans sa stratégie, continue de déployer son action sur le terrain par le tryptique Sensibilisation, Dissuasion et Répression. Une attention particulière et régulière est de temps en temps mise sur la sensibilisation de la population afin qu’elle comprenne le danger lié à la manipulation de ces produits dangereux, à l’achat et à l’utilisation du carburant frelaté qui détruit les moteurs des véhicules et invite les citoyens à signaler toute activité suspecte. La mission s’est achevée avec la saisie de 3640 litres de carburant tous produits confondus.