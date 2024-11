Cameroun-loyers administratifs : 2000 faux locataires enregistrés

Le constat est fait suite à un audit mené sous l’impulsion du ministère des Finances.

Le gouvernement a lancé en 2020 une mission d’audit visant à mettre en lumière des dysfonctionnements observés dans le bail administratif. Cet audit du ministère des finances en collaboration avec les ministères de la Défense, des Domaines, et la Société Immobilière du Cameroun (SIC), a permis à l’État d’identifier plus de 2 000 faux locataires et d’enregistrer une économie annuelle de près de 4 milliards de francs CFA.

Ces investigations ont révélé un réseau d’irrégularités coûteuses, notamment des loyers versés pour des bâtiments en ruine, des immeubles inexistants, et même des cas où des individus, sans lien avec l’administration, occupent des logements financés par les deniers publics.

Au-delà des faux locataires, les contrôles ont également mis en évidence 170 contrats de bail fictifs, certains en vigueur depuis des années. Ces contrats, dont la régularité est plus que douteuse, ont déjà coûté près de 206 milliards de francs CFA à l’État. De nombreux immeubles concernés ne sont pas occupés par des agents publics, voire n’existent tout simplement pas.

Selon nos confrères de Défis Actuels, Louis Paul Motaze ministre des finances,