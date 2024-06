Cameroun : Mark Bareta dénonce l’incendie des taxis à Bamenda

Le leader séparatiste exprime son désaccord à l’encontre des présumés séparatistes qui commettent des violences sur les civils.

Des conducteurs de taxis sont la cible des hommes armés de la milice « Ambazonia Governing Council » conduite par Cho Ayaba Lucas depuis quelque temps. Dans la ville de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, des présumés séparatistes incendient des taxis pour non-respect des couleurs de l’Etat fictif d’Ambazonie. Ce que dénonce Mark Bareta, leader séparatiste résidant en Grande Bretagne. « J’exprime mes plus sincères condoléances au chauffeur de taxi de Bamenda qui a vu sa voiture incendiée. Cet acte n’émane pas des forces d’Ambazonie sur le terrain, mais de certains voyous de la diaspora, dont l’intention est de semer la douleur sous couvert de résistance. Ce n’est pas comme cela que la résistance fonctionne et je n’ai trouvé aucune justification de cela quelque part», a-t-il écrit sur X.

Selon ce leader séparatiste, les violences commises sur des civils ne contribuent pas à la libération qu’ils cherchent et pour laquelle ils se battent. Les actes des hommes sur le terrain devraient par conséquent éviter de heurter les civils, en particulier les taxis. « Rendre l’Ambazonie ingouvernable n’est pas de faire du mal aux civils en brûlant les taxis. C’est de s’assurer que nos forces sont équipées (…) », peut-on lire dans un second post.

Sur place à Bamenda, les autorités administratives, sécuritaires et municipales multiplient des rencontres avec des acteurs du secteur des transports. Le but est de trouver des mesures pour faire face aux violences sur des transporteurs et pour sécuriser le déplacement des populations.