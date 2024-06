Cameroun-Maroua : 20 morts en un mois sur un tronçon de route de 2km

Le drame est vécu sur l’axe reliant le carrefour Para au pesage, amenant les usagers et les autorités à œuvrer en synergie pour stopper la saignée.

De multiples chocs survenus le long de cet axe ont pour causes les excès de vitesse, le mauvais état de la route, le défaut de signalisation, l’imprudence des conducteurs… En un mois, ils ont conduit à la mort de 20 personnes des suites d’accidents de la circulation à Maroua, capitale régionale de l’Extrême-Nord. La gravité de la situation vient d’amener les autorités en charge de la sécurité routière à se pencher sur ce sujet préoccupant.

Pour renforcer la sécurité routière et sauver des vies, le délégué régionale des Transports pour l’Extrême-Nord annonce une série d’actions. Elles sont entre autres l’inclusion des syndicats des conducteurs de motocycles et transporteurs routier dans la sensibilisation auprès des populations, « la construction de nouveaux axes routiers, la réforme des centres de formation des conducteurs, la signature des conventions avec les communes locales ». Pour plus d’efficacité sur le terrain, un appel à la mobilisation de tous est aussi lancé.