Cameroun : Maurice Kamto et Cabral Libii rendent hommage aux travailleurs

Les deux hommes politiques se sont exprimés le 1er mai 2025 à l’occasion de la fête internationale du travail.

Maurice Kamto et Cabral Libii, hommes politiques camerounais ont tenu à rendre hommage aux travailleurs du Cameroun au moment où ces derniers comméraient la 139è fête internationale du travail. Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun a insisté sur le respect et la dignité des travailleurs. Pour lui, « là où les travailleuses et travailleurs sont respectés, la nation avance. En ce 1er mai, je rends hommage à votre courage, votre dignité et votre persévérance », a-t-il publié.

Dans le même sens, Cabral Libii a rendu « hommage à la dignité de chaque effort, à la valeur de chaque métier et au courage de tous les travailleurs qui bâtissent notre société, jour après jour pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies », peut-on lire. Le candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2025 profite de l’occasion pour promettre quatre réformes en faveur de l’amélioration des conditions de travail au Cameroun s’il est chef de l’Etat.

« Le relèvement du SMIG de l’heure de 310 fcfa actuellement à 1000 fcfa afin de mettre fin à la misère du travailleur ; la ratification de la Convention N°151 de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique; l’adoption d’une loi spécifique à l’activité syndicale afin de procéder à une codification solide de la protection des droits du travailleur qui est faible à ce jour à cause de l’absence de volonté politique, et surtout du caractère épars des textes (Code du travail, Conventions collectives etc.) qui rend leur application inefficiente ». Comme quatrième élément, l’opposant compte mener la réforme du contentieux du travail afin d’assurer sa brièveté dans l’intérêt du travailleur et de l’employeur.

La 139è fête internationale du travail a été célébrée le 1er mai 2025 au Cameroun sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein ».