Cameroun : Maurice Kamto remercie l’élue Rdpc Laurentine Koa Mfegue pour son appel au respect de la démocratie

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun dit merci à la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale pour ses exhortations faites à l’ouverture de la session parlementaire le 11 mars 2025.

Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) se réjouit de des propos « d’une voix de sagesse s’élève dans le brouhaha politique du Cameroun ». Maurice Kamto demande à l’opinion de lui tendre l’oreille. Pour l’opposant au régime de Yaoundé, Laurentine Koa Mfegue est « une étoile du berger » qui « pointe dans le ciel obscur de notre pays. Levons les yeux pour suivre sa trace, afin de ne pas nous perdre dans la nuit menaçante ». Par la voix du candidat déclaré à la présidentielle de 2025, « le Cameroun dit MERCI à l’Honorable Laurentine NKOA MFEGUE, cette voix singulière qui résonne dans l’hémicycle de notre Assemblée Nationale ».

L’élue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Laurentine Koa Mfegue, doyenne d’âge à l’Assemblée nationale, a ouvert la première session de l’année législative 2025 le mardi 11 mars 2025 au Palais des verres Paul Biya. A l’occasion, la présidente provisoire de la chambre basse du Parlement a prononcé un discours d’ouverture qui a marqué les acteurs politiques. Insistant sur l’élection présidentielle d’octobre 2025, la plus âgée des députés du Cameroun a émis le vœu de que le processus électoral se déroule et se termine dans la paix et l’unité.

Et pour cela, Laurentine Koa Mfegue a mis chaque acteur face à ses responsabilités. En premier, elle interpelle la classe politique. Aux acteurs du processus électoral, l’élue de la nation a laissé une consigne électorale : « Que ceux qui ont la charge d’organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que qui savent mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation », a-t-elle exhorté.