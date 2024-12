Cameroun-Mayo-Sava : le gouvernement veut reclasser trois chefferies de 2è degré en chefferies de 1er degré

La demande des chefs traditionnels du département du Mayo-Sava , région de l’Extrême-Nord, adressée au chef de l’Etat Paul Biya en 2023, connait un traitement progressif à l’approche de l’élection présidentielle.

Les tractations et démarches se font entre le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République (SGPR), le président de l’Assemblée nationale désigné porte-parole des chefs traditionnels et le ministère de l’Administration territoriale (Minat). Dans une correspondance en date du 17 août 2024, le ministre Paul Atanga Nji demande au préfet du Mayo-Sava de lui faire parvenir les monographies (études) des chefferies traditionnelles de Kolofata, Meme, Mada et Oudjila. Ces études doivent mettre l’accent sur des éléments d’ordre géographique, démocratique, économique, sociologique, culturel, stratégique, politique, anthropologique.

Ladite correspondance fait suite à une autre, adressée par le SGPR Ferdinand Ngoh Ngoh au ministre de l’Administration territoriale le 13 novembre 2023. Dans sa lettre, le plus proche collaborateur administratif du président de la République transmet au ministre la demande des chefs traditionnels introduite par le président de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djibril en octobre 2023.

Et selon la demande, les chefs traditionnels souhaitent que le chef de l’Etat fasse reclasser des chefferies traditionnelles dans le Mayo-Sava. Ils veulent que les chefferies de 2ème degré de Kolofata, Mada et Meme, la chefferie de 3è degré d’Odjila, deviennent des chefferies de 1er degré. Or, la chefferie de 3è degré concernée, pourrait être transformée d’abord en chefferie de 2è degré. Les trois autres pourraient bénéficier du reclassement en chefferie de 1er degré.

Si le gouvernement vient à reclasser ces chefferies, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, chef traditionnel de Mada, deviendra chef de 1er degré. L’argument avancé par les demandeurs est d’assurer une élection à 100%, dans le Mayo-Sava, au candidat RDPC à la prochaine présidentielle prévue en 2025. Par conséquent, avant le scrutin, le reclassement pourrait avoir été fait et servirait d’argument de campagne.