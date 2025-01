Cameroun : Me Alice Nkom convoquée à la police judiciaire

L’avocate au Barreau du Cameroun et présidente du Conseil d’administration du Redhac reçoit la troisième convocation depuis novembre dernier.

La Division de la police judiciaire du Littoral à Douala sert une convocation à Me Alice Nkom. L’avocate est attendue pour une comparution devant elle le 22 janvier 2025 à 11 heures. La convocation fait suite à l’enquête ouverte et en cours au sein de la police judiciaire. La présidente du conseil d’administration du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac) sera entendue sur les faits de bris de scellés apposés le 09 novembre dernier par le sous-préfet de Douala 1. L’autorité administrative agissait à la suite de la déclaration de nullité du Redhac et de son interdiction d’exercer au Cameroun pour une durée de trois mois. Décision prise dans un arrêté du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

La convocation de la police judiciaire date du 14 janvier, jour où Alice Nkom était attendue à la Gendarmerie nationale à la suite de la convocation en date du 02 janvier dernier. Convocation servie par le chef service des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, le Lieutenant-colonel Dieudonné Bialo. Le document indique que l’avocate est poursuivie pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat », « financement du terrorisme ».

Alice Nkom n’a pas déféré à cette convocation le 14 janvier dernier, jour de son 80è anniversaire. Avant cette convocation initiée à la demande du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, l’avocate a reçu deux convocations du préfet du Littoral Sylyac Marie Mvogo.

Après la réception de la convocation de la police judiciaire, Alice Nkom a déclaré qu’après les deux premières convocations, «la machine est lancée : la FATWA est en marche et s’intensifie encore cette année, à l’approche de l’élection présidentielle !!! ». Dans les prochains jours, l’opinion saura si elle va déférer cette fois-ci.