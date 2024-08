Cameroun : Me Claude Assira soutient Samuel Eto’o dans son combat pour le respect des lois

Le célèbre avocat dénonce l’attitude scélérate de l’Etat dans la crise qui oppose le gouvernement à la Fédération camerounaise de football depuis avril 2024.

Alors que le match des stades se poursuit entre la Fécafoot et le ministère des Sports en compagnie de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs, Me Claude Assira rompt le silence. L’avocat dénonce l’attitude de l’Etat. Il ne partage pas l’avis des détracteurs du président de la Fédération selon lequel « l’Etat est fort ». Puisque selon l’homme de droit, l’Etat ne mérite pas le respect et l’obéissance lorsqu’il viole les lois comme dans la crise qui oppose l’instance faitière de football au ministère des Sports et de l’Education physique. L’avocat dénonce « l’imposture », « le mépris », « l’illicéité » de l’Etat. Voici l’intégralité de la publication de l’avocat sur Facebook.

« Ceux qui n’ont pour seul discours que de fustiger l’irréductibilité d’Eto’o avec pour seul argument que l’Etat est plus fort doivent alors aussi venir ici me dire :

– l’Etat est-il fort même quand il est dans une attitude de scélérat ?

– l’Etat doit-il être respecté et obéi même quand il est dans l’illégitimité scélérate ?

– Jusqu’à quand, jusqu’où doit-on supporter l’imposture, le mépris, l’illicéité ?

– À quel moment la soumission aux droits devient-elle une exigence vis-à-vis de l’Etat ?

– si l’Etat ne se soumet pas à la loi dans de petites choses (le football est une petite chose), c’est sur les grandes choses (libertés individuelles, libertés publiques, justice, démocratie) qu’il sera attendu de lui qu’il se soumette à la loi ?

Demandons avec Eto’o ce qui est du devoir de l’Etat. Il n’y a que comme ça qu’on sera légitime à lui demander plus tard ce qu’il nous doit à nous-mêmes et dont il nous prive aussi avec la même outrecuidance !!!!!! Eto’o ici n’est que l’agent par lequel le mal se manifeste mais ce mal ne concernera pas qu’Eto’o seul. »