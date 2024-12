Cameroun : Me Hippolyte B.T MELI dénonce la détention arbitraire de 21 commerçants de Mokolo

Dans une publication faite ce lundi matin, l’avocat renseigne que les éléments de la police ont, sans mandat, arrêté et placé en détention, des commerçants à qui ils demandent de payer des sommes d’argent sans être jugés.

« UN PETIT NOËL EN CELLULE POUR LES COMMERÇANTS DE MOKOLO !

Ils sont 21 au CC1 YDÉ

72h de détention arbitraire après arrestations aussi arbitraires.

Ça se confirme que le CC1 est devenu et doit être répertorié par toutes les organisations de défense des DH comme le 2nd Centre des tortures à la fois physiques morales et psychologiques après le SCRJ-SED, agissant dans l’impunité totale de la hiérarchie des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.

Arrêter et détenir sans mandat, sans notification des faits, fouiller et dépouiller, et après, fixer des peines financières tout en exigeant leurs paiements immédiats en espèces (sans jugement) lesquelles n’entreront dans aucune caisse de l’Etat.

On attend la publication des chiffres annuels des amendes récoltées par cette unité de police, le CC1. Çà fera rigoler !

Les chambres de sûreté (cellules) construites sur les fonds de l’Etat font l’objet d’une appropriation illicite des fonctionnaires et d’une exploitation mercantile aussi illicite.

Elles produisent de l’argent et beaucoup d’argent. Du narco !

Et comment ?

Et pour qui ?

Les 21 victimes du CC1 ont refusé en bloc de se soumettre à des contraintes financières illicites et sont maintenus dans les cellules.

Ce n’est pas du goût des autorités de police qui les conservent sans ces boîtes. Les gueux qui

Seront-ils conduits lundi devant un juge qui examinera la régularité de la procédure suivie jusqu’alors et le bien fondé des accusations pénales qui ne transparaissent pas encore ?

Ils ne l’ont pas été immédiatement, ni 72h après. On ignore si le commando qui a mené l’opération de ramassage était doté d’une lettre de mission dûment signée et qu’elle était son contenu. Le CC1 qui les a accueilli dans ces conditions en porte toute la responsabilité, s’il n’est pas le donneur d’ordre.

S’ils ne sont pas libérés ?

La police obtiendra t’elle la prorogation de la détention illégale du Parquet pour maintenir les 21 dans une zone de non droit de fausses gardes à vue prorogée où tout devient possible pour un partage éventuel du buttin entre les deux institutions actrices ? Chacune d’elle devant tirer profit de la capture des 21 victimes.

Nous sommes là au cœur du fonctionnement de cette justice parallèle qui mine l’institution judiciaire et impose sa loi sous des artifices juridiques :

C’est rien pour eux de simuler des infractions pénales. Ils ont la signature et occupent les positions de pouvoir de police et de poursuite.

C’est rien que l’affaire en jugement soit cotées à un membre du « syndicat » .

Et c’est terminé pour leurs victimes !

Comment ça fonctionne ?

La conduite directe et immédiate (dans un délai raisonnable) devant un juge comme l’exige plusieurs instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun est bien vaine.

C’est un rêve en couleur pour les défenseurs des DH, car, bien que les arrestations et detentions arbitraires soient prohibées, les procès-verbaux établis dans ces conditions choquantes sont constamment jugés admissibles comme preuves apres un examen hors la présence des policiers et Gendarmes signataires à l’audience. Les acteurs de la police de ce système sont parfaitement au courant de sorte qu’après la capture de votre corps, et pour capturer le contenu de vos poches, ils n’hesitent pas de dire » on va t’envoyer au Parquet » , « ce que tu refuses de payer ici va être doublé ou triplé là-bas ». Une invitation à collaborer avec votre propre bourreau.

Pâle et triste mise en application du code de procédure pénale qui exige que les agents qui ont conduit des opérations d’arrestation et de détention soient entendus à l’audience. Chose difficile jusqu’alors excepté les zones de la Common Law qui ont inspiré le code de procédure pénale, malgré tous les budgets consommés au titre de séminaires et de formation aux DH par les instances en charge des enquêtes judiciaires et de jugement.

La résistance à se mettre en conformité s’explique !

Respecter les DH ne donne pas l’argent, c’est le narco-CFA qui fait disputer les postes ! C’est lui qui motive le zèle des agents mobilisés. Sans espérance de cette possibilité d’extorsion, ils resteraient professionnels, sans exactions.

Parmi les 21, certains ont élevé des poulets et/ou des poissons, pour leur propre consommation ou pour le marché des fêtes de décembre sans prévoir la catastrophe d’arrestation détention arbitraires qui se tramait dans des bureaux de la police et qui devait avoir un impact sur leurs projections.

Familles abandonnées,

Bétail abandonné,

Aujourd’hui fait le 4ème jour de contraintes !

Des précisions en fin de journée

Me Hippolyte B.T MELI »