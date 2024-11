Cameroun-Microfinance : les atouts de ABC Finance pour gagner les parts de marchés

Ce nouvel établissement financier a été mis sur le marché le 15 novembre 2024.

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, ABC Finance a lancé officiellement ses activités. En effet, l’Agence Bancaire pour le Commerce (ABC Finance) a inauguré le 15 novembre 2024 dans la capitale économique, Douala, son siège social. Cet événement marquait ainsi le lancement effectif de ses activités.

Cet établissement financier arrive dans un environnement extrêmement concurrentiel où on enregistre déjà plus de 400 établissements de micro finance (EMF).

Conscient de cela, ABC mise sur plusieurs stratégies pour s’arroger des parts de marchés. Avec pour activités, l’épargne, les conseils financiers et l’octroi de crédits, son promoteur appuie sa stratégie sur l’innovation et la mise à disposition des taux d’intérêts préférentiels.

« Abc aura une particularité. C’est qu’il va accorder des crédits à des taux beaucoup plus intéressants que ce que fait la micro finance aujourd’hui. Abc en fait veut se situer entre la banque et la micro finance, ça veut dire que nous ne pratiquerons pas peut être les taux que les banques pratiquent mais nous ne pratiquerons pas non plus les taux des EMF, nous aurons des taux d’intérêt médian », explique Cyrille Onomo, Directeur Général de cette micro finance. Au-delà, le top management veut profiter des opportunités numériques et faire du digital un véritable appui dans les démarches et procédures visant à ramener les clients.

Dotée d’un capital de 5 milliards de FCFA, ABC Finance est dirigée par Cyrille Onomo, professeur de gestion et finances à l’université de Douala. Outre les services de financement et d’épargne, la structure proposera un accompagnement en conseils financiers ainsi que des solutions de crédit adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle.