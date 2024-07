Cameroun-MMA : les qualifiés pour la finale nationale sont connus

La Francis Ngannou arena de Douala accueillera la finale nationale des arts martiaux mixtes le dimanche 28 juillet.

La région du Littoral connait ses représentants pour la finale du championnat des arts martiaux mixtes (MMA). Ils ont obtenu leurs tickets de qualification cette semaine lors de combats qui se sont déroulés sous l’œil attentif de Victor Mboussi, directeur technique national de la Fédération camerounaise de MMA.

Au total, six combats ont eu lieu. Ils se sont déroulés dans deux catégories différentes. 77kg et 83kg. Dans la catégorie des 77kg, Simo Ulrich, Njock Missambo et Njoumessi sont venus à bout de leurs différents adversaires. Chez ceux de 83 kg, Papemsi Duclair, Fouefo Chérif et Tessa Tiffo se sont imposés. Au final, les vainqueurs et les vaincus ont reçu des parchemins.

Place maintenant à la finale qui aura lieu le dimanche 28 juillet 2024 à l’Arena Francis Ngannou à Bonamoussadi, Douala.

Depuis quelques années déjà, la MMA a le vent en poupe au Cameroun. Cela est dû en grande partie au succès d’athlètes tels que Francis Nganou, Simon Biyong et Michael Tchamou, entre autres. Les exploits internationaux de Francis Ngannou ont joué un rôle majeur dans l’introduction de cette discipline sur la scène sportive camerounaise.