Cameroun : Mme Epee née Kotto Mouyema, PCA de l’hôpital gynéco de Douala est morte

La toute première présidente du conseil d’administration de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala est décédée le 02 janvier 2025 des suites de maladie.

Honorée Dénise Kotto Mouyema épouse Epee n’est plus. La PCA de l’hôpital gynéco de Douala depuis le 28 novembre 2014 s’en va pour le repos éternel. Outre son dévouement dans cette formation sanitaire, elle a occupé le poste d’inspecteur général à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) pendant de longues années. Elle était aussi membre es qualité du conseil d’administration de la Crtv.

Docteure en sciences économiques, elle aura transmis des connaissances à plusieurs générations de personnes à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature dans la section administration du travail. Elle a aussi dispensé des enseignements au Centre régional africain d’administration du travail (Cradat). Dans l’une et l’autre institution d’enseignement et de formation, l’enseignante aura marqué ses apprenants.

Dans sa vie politique, Denise Epee a milité pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir. Elle était jusqu’à son décès, membre du bureau national de l’Organisation des femmes de cette formation politique. Elle s’en va au moment où son parti s’organise pour porter son champion à la victoire de la présidentielle d’octobre 2025.