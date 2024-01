Cameroun-Moeurs : Hervé Bopda, le présumé prédateur sexuel met la toile en ébullition

Tout est parti d’un témoignage publié sous anonymat sur la page du lanceur d’alerte Nzui Manto, le 19 janvier 2024.

« Je suis une jeune femme qui travaille dans la ville de Douala plus précisément à Bonapriso je viens de me faire agresser à l’arme à feu par le dénommé HERVÉ BOPDA au carrefour Bonadoumahome à bonapriso… » la première phrase de la première personne ayant dénoncé via la page du lanceur d’alerte Nzui Manto, sieur Hervé Bopda accusé d’agressions sexuelles par une cinqauntaine de personnes.



A la suite de cette première publication, plus de cinquante personnes ont contacté Nzui Manto pour se plaindre de l’agresseur. « Je confirme seulement le post de tout à l’heure selon lequel ce monsieur fait des avances aux filles et les menace avec une arme. J’ai été également victime de ses menaces. Je travaille à Bonapriso pas loin de son domicile. Il est très barbare pour être un être humain. A des heures tardives même il se permet d’enlever les filles avec ses gorilles sans leur consentement”.

« C’est vraiment quelqu’un de très dangereux. Personne ne peut l’arrêter (police, gendarmerie etc…) il est intouchable. Il passe son temps à battre sur les gens (femmes comme hommes). Je le connais depuis 2008. C’est sa nature. Il se pavane avec une arme à feu dans tout Bonapriso« .

Selon les témoignages recueillis sur la page sus indiquée, le présumé prédateur, agresse sexuellement tant les hommes que les femmes, il sévit dans la ville de Douala dans plusieurs quartiers parmi lesquels Bonapriso.

Par ailleurs, tout laisse croire qu’il s’agit d’un réseau ficelé. » J’aimerai apporter ma petite contribution à l’affaire du violeur en série. Je connais de visu ce monsieur à Bonapriso. Je connais surtout l’un des gamins qui travaille pour lui ( ramener des mineures). Ayant eu des démêlés avec la justice plusieurs fois à cause des parents qui recherchaient leurs filles, son « grand » a toujours été là pour le sortir du pétrin. Il se fait appeler Warren Karisma. Il est administrateur des vingtaines de groupes WhatsApp où il choisit ses proies en les essayant d’abord. Il doit avoir maximum 25 ans. Et fait ce travail depuis au moins 5 ans » .

« Mbouyom Abena François Xavier est l’un des fournisseurs de filles au prédateur s︎exuel, psychopathe et violeur en série Bopda Hervé. En 2021,Abena Xavier était incarcéré à la prison de Kondengui à Yaoundé pour proxénétisme où il passera 1 an de prison« , lit-on sur la page de Nzui Manto.

Le VIH entre en scène

« Bonjour grand frère, je me prénomme Eliane, j’ai vécu la même situation au même domicile d’où j’ai perdu ma virginité et ma copine violée. Et au-delà de ça, plus tard, mes parents découvriront que je suis atteinte du VIH sida« . Ce témoignage numéro 53 sur la page du lanceur d’alerte a été le plus pathétique de tous.

« Il y a de cela 3 jours, plus précisément le vendredi 19 janvier autour de 11h à Bonapriso , j’ai reçu 02 jeunes filles, une en larmes se plaignant d’avoir été giflée et menacée avec une arme à feu juste parce qu’elle aurait refusé les avances d’un Monsieur ayant garé son véhicule devant elle et ayant demandé son numéro de téléphone. Nous avons échangé et je l’ai encouragé à dénoncer et à déposer une plainte immédiatement. Je condamne avec énergie ces agissements indignes et je demande aux autorités compétentes de se saisir de cette affaire et au gouvernement d’aider les victimes », ce témoignage de la députée Nourane Foster est venue apporter aux uns et aux autres du crédit aux différents témoignages évoqués dans cette histoire digne d’un documentaire de Crime District.

Justice