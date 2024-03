Cameroun-MTN Elite One : les 08 qualifiés pour les playoffs sont connus

A l’issue de la 18ème journée du championnat de football, les matchs pour les barrages pour le titre se dessinent.

La population de Bamenda est en réjouissance. En début de saison, Young Sports Academy of Bamenda, club de la poule B, enchaînait les mauvais résultats. Les administrateurs du club attribuaient cette situation au fait que les matches à domicile du club étaient joués loin de leurs installations dans le Nord Ouest. Cependant, le club a réussi à se ressaisir et à remonter au classement.

Ce week-end, la belle forme des joueurs de YOSA s’est fait confirmer. Grâce à un doublé de John Bosco et à un but de Patrick Handzonho, les jaunes et verts ont battu Fovu club des Baham. Le club termine à la troisième place du groupe avec 24 points. Ce qui lui donne de se qualifier pour les barrages. Les autres équipes du groupe qui se sont qualifiées pour les barrages sont Stade Renard de Melong (31 points), Coton Sport de Garoua (26 points) et Fauve Azur (23 points).

Au chapitre des déceptions, Bamboutos de Mbouda reste le grand flop de la poule A. Les Mangwas Boys ont pourtant pris l’habitude d’être toujours présents aux grands rendez-vous. Malgré un bon début de saison, ils n’ont pas réussi à maintenir le rythme en deuxième partie de saison. Ils ont ainsi progressivement glissé vers le bas du tableau.

Le coup de grâce a été porté le week-end dernier par les Astres de Douala. La défaite concédées le club de l’Ouest l’a officiellement éliminé de la course aux play-offs. Les quatre clubs qualifiés dans le groupe A sont Dynamo de Douala (30 points), Canon de Yaoundé (30 points), Colombe Sportive (26 points) et Gazelle FA (26 points).

Les playoffs vont se dérouler du 9 au 30 avril prochain.