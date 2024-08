Cameroun-Namibie : la Fécafoot délocalise le match à Garoua

Dans deux correspondances en date du 26 août 2024, la Fécafoot informe le ministère chargé des Sports et l’administrateur de l’Onies de la validation par la Caf du stade de Garoua pour la rencontre du 7 septembre prochain.

La Fédération camerounaise de football a proposé que le match Cameroun contre Namibie prévu le 7 septembre 2024 à 17h, se tienne au stade Roumde Adjia de Garoua. La Confédération africaine de football a validé cette option par courriel le 25 août. La Fédération namibienne de football a aussi donné son accord pour le changement du stade. Tout s’est décidé après l’inspection faite par la Caf, les 24 et 25 août 2024, des stades de Japoma, Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et Roumde Adjia de Garoua sur la base des images. C’est ce qui ressort des correspondances adressées par la Fécafoot à l’administrateur de l’Onies et au ministre des Sports.

Au premier, la fédération demande la mise à disposition du stade Roumde Adjia pour le match du 7 septembre. L’instance présidée par Samuel Eto’o sollicite le stade annexe de Roumde Adjia pour les entrainements des 03, 04, 05 et 08 septembre. Pour l’entrainement de la sélection nationale de Namibie, la Fécafoot sollicite la mise à disposition du stade annexe du Cenajes et s’engage à payer le prix. Suite à cette modification, la Fédération dit avoir effectué des ajustements nécessaires dans la convocation des joueurs et de l’encadrement ainsi que dans la réservation des lieux d’hébergement. Tout porte à croire que le match des stades est presque terminé.

La validation du stade de Garoua s’est faite dans la logique que la Fécafoot a présentée vendredi dernier lors de la rencontre convoquée par le ministre des Sports. Au terme de cette première réunion préparatoire aux matchs internationaux du Cameroun contre la Namibie du 7 septembre et contre le Zimbabwe du 10 septembre, le gouvernement a donné sa position sur le choix du stade. Le ministre des Sports a opté pour le stade Ahmadou Ahidjo. Face à l’indisponibilité du stade de Japoma sollicité par la fédération sans consulter le coach Marc Brys, la Fécafoot a proposé le stade de Garoua. Restent attendues les réactions de l’Onies et du Minsep pour que tout le peuple soit fixé.