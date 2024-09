Cameroun-Namibie: les Lions retrouvent le staff de la Fécafoot à Garoua ce jeudi

Pour leur premier match de qualification pour la CAN 2025 au Maroc, l’équipe de Marc Brys et le staff nommé par le Minsep prendront le vol ce jeudi pour la rencontre qui se jouera au stade Roumde Adjia. Le staff nommé par la Fécafoot y est déjà…

Sur les antennes de la télévision nationale, le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brys a mis fin au suspens autour du lieu du lieu de la rencontre du 07 septembre prochain. C’est le site de Garoua qui va abriter la rencontre comme le signifiait encore le technicien belge mercredi dernier. « C’était le dernier entraînement à Yaoundé car demain on va partir à Garoua […] On est prêt pour venir à Garoua. On espère qu’on aura la chaleur du public et on va tout faire pour avoir la victoire.»

Cette annonce fait suite aux échanges effectués plus tôt entre l’équipe, le ministre des Sports et le Premier ministre, chef du gouvernement. « Je me réjouis de l’Esprit d’équipe, de Maturité et de Patriotisme qui règne au sein de la tanière. Le stade Roumdé Adjia de Garoua a été retenu pour abriter la rencontre Cameroun-Namibie, décision de la CAF et de la FECAFOOT. » a tweeté Joseph Dion Ngute.

La presse révèle également que, lors de ces échanges, certains joueurs notamment Zambo Anguissa ont exprimé leur ras-le-bol sur la désobéissance envers la Fecafoot qui leur est imposée.

Toutefois, l’encadrement technique nommé par la Fécafoot est déjà à Garoua. S’il est donc certain que le Cameroun jouera au Nord, la question qui demeure est de savoir avec quel staff Marc Brys va fouler la pelouse. se dirige t-on vers le même scénario du dernier regroupement où les encadreurs étaient au gradin et non au banc de touche avec l’entraîneur – sélectionneur ?

C’est donc le stade de 30.000 place de Roumde Adjia situé à 3km du centre ville de Garoua que les Lions indomptables vont accueillir les Brave Warriors. La cinquième fois que les pays se rencontrent. La Namibie occupe actuellement la 131e place au classement FIFA et 31e au rang africain. Le Cameroun quant à lui, est 51e au classement FIFA et 9e au classement africain.

Face à la Namibie ce samedi, le Cameroun devra faire mieux que lors de leurs dernières rencontres où les coéquipiers de Vincent Aboubakar avaient été tenus en échec par les Brave Warriors.