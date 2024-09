Cameroun : Narcisse Mouelle Kombi et Samuel Eto’o comme deux amis au stade Ahmadou Ahidjo

Le ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep) et le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) ont montré une image contraire au climat de tension qui a opposé leurs institutions ces derniers mois.

La fin de la saison sportive 2023-2024 semble marquer la fin des hostilités entre la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports et de l’Education physique. Au cours de la cérémonie de clôture de la saison au stade omnisports Ahmadou Ahidjo le dimanche 29 septembre 2024, le public aura applaudi la symbiose apparente entre Samuel Eto’o et le ministre Narcisse Mouelle Kombi.

Avant le coup d’envoi de la finale de coupe du Cameroun, l’on aura vu les deux personnalités échanger à la tribune. Les deux hommes ont marché ensemble, se parlant, pour aller serrer la main aux joueurs de la Colombe du Dja et Lobo et à ceux de Aigle de la Menoua. Toujours en échangeant des paroles et des sourires, Samuel Eto’o a accompagné le ministre donner le coup d’envoi du match. C’est dans la même entente que les deux ont retrouvé leurs places à la tribune autour du Premier ministre. Le chef du gouvernement a lors du dernier regroupement des Lions à Yaoundé joué la carte d’apaisement entre le Minsep et la Fecafoot et recevant le ministre narcisse Mouelle et les Lions à son Cabinet.

L’image captée au stade hier n’a pas manqué d’attirer l’attention des Camerounais habitués ces derniers mois à vivre les tensions entre le Minsep et la Fecafoot. La paix et la cohésion n’ont pas prévalu lors des deux derniers rassemblements des Lions indomptables à Yaoundé. Suite à la désignation de deux équipes pour l’encadrement technique des Lions indomptables de football A, l’un par le Minsep et l’autre par la Fecafoot, la crise s’est installée entre les deux institutions. Cette dernière a conduit à plusieurs désaccords autour de la gestion de la sélection nationale. Les cas les plus illustratifs sont la réservation de deux hôtels différents lors du dernier match des Lions au Cameroun, le désaccord au sujet du stade qui allait abriter le match Cameroun- Namibie du 7 septembre dernier.

Dans le cadre du match Cameroun contre Zimbabwe du 10 septembre 2024, le Conseiller technique du Minsep, Crylle Tollo s’est entretenu avec Prosper Nkou Mvondo, membre du Comité exécutif de la Fécafoot. Les échanges ont porté sur la recherche de l’apaisement entre les deux camps. Bien avant, le président de la CAF a appelé Samuel Eto’o, lors des obsèques du regretté Issa Hayatou à Garoua, à travailler en synergie avec le gouvernement du Cameroun pour le développement du football.

Avec l’apparente complicité observée au stade de Mfandena hier, l’on pourrait dire que la sérénité pointe à l’horizon. Mais il faudra lire les faits et gestes des deux camps lors du prochain rassemblement des Lions pour tout confirmer. Le prochain match Cameroun contre Kenya est prévu le 11 octobre 2024 au Complexe sportif de Japoma à Douala.