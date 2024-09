Cameroun : neuf ponts endommagés dans un arrondissement

Le préfet de la Sanaga-Maritime convoque une réunion de crise le 20 septembre pour trouver des mesures pouvant palier la situation.

L’accès à certains villages de l’arrondissement de Massock Songloulou, dans le département de la Sanaga-Maritime région du Littoral, se rend difficile. De fortes pluies qui s’abattent dans plusieurs régions du pays et dans cette localité située en zone forestière ont détruit neuf ponts en bois. La circulation est impossible sur des routes en terre concernées, les villages sont divisés en deux. Dans une communication le préfet du département informe que les villages impactés sont Issondje et Socke dans le canton Logkat, Ibom, Logpagal, Songnkollo, Taï, Kahn dans le canton Babimbi 2.

Face à cette situation qui préoccupe, le préfet convoque une réunion de crise. Il y invite les autorités administratives, municipales, traditionnelles, politiques, religieuses, les présidents d’associations féminines et de jeunesse les promoteurs d’entreprises détentrices du titre d’exploitation forestière. La rencontre qui se tiendra à Songmbengue permettra de mettre sur pied une stratégie urgente pour rétablir la circulation normale sur ces voies de communication.

La saison de pluies semble causer plus de dégâts cette année au Cameroun. Outre ces neuf ponts détruits dans la Sanaga-Maritime, un autre pont s’est effondré dans le Mayo-Danay région de l’Extrême-Nord. Dans cette partie du pays, les inondations causées par les pluies diluviennes ont fait plus de 10 morts et plus de 200 000 personnes impactées.