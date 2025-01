Cameroun : Nganou Djoumessi a visité le chantier de l’axe Yaoundé-Douala

Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics a visité le 08 janvier 2025 la Nationale 3. Cette visite de terrain visait à apprécier l’évolution des travaux d’entretien confortatif en cours et la mise en œuvre des recommandations formulées à l’endroit de l’entreprise, en ce qui concerne les travaux de cantonnage et le traitement de la chaussée.

« Le parcours de la section Yaoundé-Douala se fait désormais sans difficulté. Ce mercredi 8 janvier 2025, le trafic est dense, au passage, des files de poids lourds et gros porteurs, qui côtoient des bus de transport collectif. Selon l’avis de plusieurs usagers, la circulation s’améliore de plus en plus sur cette voie du corridor Douala-Njamena. Depuis le démarrage de ces travaux rendus possible grâce à un appel d’offres passé le 19 février 2024, tous les nids de poule ont été traités, de même que les bandes dégradées et l’entreprise a entamé les autres prestations prescrites dans son projet d’exécution », a expliqué ce ministère dans sa communication.

Par ailleurs, trois principaux ateliers ont retenu l’attention du ministre des Travaux Publics au cours de son parcours de l’itinéraire Yaoundé-Douala notamment une zone de fraisage et de traitement de la chaussée située à 20 km de Yaoundé, les ateliers de cantonnage le long de l’itinéraire et la section Edéa-Dibamba où des travaux de traitement de la chaussée se poursuivent. « L’on note dans l’ensemble qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’entreprise dans le payement de ses décomptes, les travaux évoluent et le niveau de service de cet axe est relevé progressivement », souligne le Mintp.