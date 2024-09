Cameroun-NOSO : Le Feicom annule la dette de 62 municipalités

L’information ressort des 38è et 39è sessions extraordinaires du Conseil d’administration du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM).

Les 30 et 31 août 2024 se sont tenus les 38ème et 39me sessions extraordinaires du Conseil d’Administration du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), à Limbe, à l’Agence Régionale du Sud-Ouest de cet organisme, sous la présidence de Monsieur Georges ELANGA OBAM, Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Président dudit Conseil.

L’ordre du jour était consacré essentiellement à l’examen du dossier d’accréditation du FEICOM au Fonds d’Adaptation au Changement Climatique (FA) et à la situation de la dette des Communes des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

S’agissant de la dette des Communes des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vis à vis du FEICOM, le Directeur Général a indiqué que ces municipalités font face à des difficultés du fait de la crise sécuritaire à laquelle elles sont confrontées, marquée par le ralentissement de l’activité économique et la détérioration des infrastructures et des équipements municipaux. Cette situation a augmenté leurs charges de fonctionnement et leur endettement vis-à-vis de l’organisme.

« Aussi, se fondant sur le principe de solidarité qui régit le fonctionnement du FEICOM, de la faible incidence de l’encours de cette dette sur l’équilibre financier global de l’institution et de l’évolution positive de la situation sécuritaire sur le terrain grâce aux actions du Gouvernement, le Conseil a approuvé la proposition faite par la Direction Générale d’annuler la dette exigible de 62 municipalités, à hauteur de 75%, soit un montant global de 4 660 682 625 FCFA », souligne le compte rendu des assises.

En ce qui concerne l’accréditation du FEICOM au Fonds d’Adaptation au Changement Climatique (FA), le Directeur Général a fait le point de l’évolution de cette démarche qui bénéficie de l’appui du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), à travers l’Autorité Nationale Désignée, et de l’accompagnement du Centre de Suivi Ecologique (CSE) de Dakar au Sénégal.

Il en est ressorti que l’organisme a obtenu l’accord du FA pour le financement de son processus d’accréditation dont l’aboutissement lui permettra de bénéficier d’importantes ressources pour financer les projets d’adaptation au changement climatique dans les CTD.