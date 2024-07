Cameroun : « Nous travaillons avec les organisations pour les rendre plus performantes », Apolline Keou

Pour amorcer la transformation structurelle de l’économie camerounaise, une véritable impulsion doit être donnée par le secteur privé. De nombreux observateurs soulignent également la nécessité d’une efficacité et d’une rigueur accrues dans la conduite des grands chantiers structurels menés par l’État. Dans ce contexte, nous avons interviewé Apolline Keou, directrice générale de IMES Consulting, un cabinet spécialisé en management des projets et stratégies.



Apoline Keou, votre cabinet IMES Consulting, spécialisé en stratégie et management des projets accompagne depuis sa création des organisations, notamment des PME camerounaises. Selon vous, quelles sont les principales contraintes à l’essor des entreprises camerounaises ? Qu’est ce qui bloque leur croissance ?

Le Cameroun est un beau pays plein de ressources et d’opportunités. Les entreprises camerounaises sont très résilientes car elles réussissent à se développer dans un contexte sociopolitique, technologique et économique qui n’est pas propice à leur développement. Le taux de croissance réel du PIB en 2023 est de 3,3% après 3,6% en 2022, 3,3% en 2021 et 0,3% en 2020. C’est un signe que la croissance a ralenti. Les raisons sont multiples. Cependant, on pourrait citer : l’accès aux matières premières à des prix compétitifs du fait des chaînes d’approvisionnement mondiales très longues ; l’accès au financement auprès des banques pour les investissements dans des équipements de pointe ; l’accès à l’énergie et aux infrastructures ; sans oublier le contexte sociopolitique fragile, notamment les crises dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Dans un contexte inflationniste et de croissance économique stagnante, comme c’est le cas au Cameroun, peut-on encore espérer voir émerger des champions nationaux, à l’instar du Nigeria où des entreprises conquièrent le marché local et international ?

L’inflation, c’est l’augmentation globale et durable des prix. Au Cameroun, elle a atteint le taux record de 7,4% en 2023, contrairement à celui des pays de la CEMAC qui se situe autour de 6,6% au cours de la même année. Cela se répercute directement dans le panier de la ménagère, rendant la vie plus chère et plus difficile pour les populations. Dans ce contexte, les banques centrales, face à cette situation, durcissent les conditions financières en augmentant leurs taux d’intérêts directeurs, ce qui se répercute au niveau de l’État qui doit emprunter à des taux très élevés sur les marchés. L’État du Cameroun doit se fixer une stratégie de désendettement ambitieuse et crédible.

Plusieurs autres mesures immédiates sont envisageables : la réduction des dépenses publiques qui ont plutôt paradoxalement augmenté au cours de cette année ; l’accompagnement de l’État aux entreprises de production des secteurs les plus touchés pour réduire leurs coûts de production ; mais surtout la mise en place de mesures à long terme pour empêcher, limiter et éradiquer l’inflation. Par exemple, encourager des transformations qui favorisent l’essor de notre capacité de production sur les segments tels que : l’énergie (renouvelable), le transport, l’agroalimentaire, qui sont aussi les domaines les plus touchés par l’inflation. La croissance économique passera par la transformation inclusive et durable de nos différents écosystèmes. Nos futurs champions nationaux pourraient ainsi venir de ces secteurs. Cependant, nous en sommes très loin et produire des champions nationaux reste et demeure une volonté de l’État.

Dans cette quête de performance pour les PME et les entreprises locales, quel rôle peuvent jouer des cabinets comme le vôtre ?

Les entreprises sont généralement préoccupées par les challenges liés aux opérations quotidiennes et peinent souvent à aligner leurs différentes activités sur les stratégies définies pour celles qui en ont. Or, l’environnement des entreprises étant en constante évolution, il est crucial d’avoir des outils de pilotage financier et non financier, pour visualiser la situation réelle, prendre des décisions éclairées et ajuster les actions à temps. Les cabinets de conseil tels que IMES CONSULTING, spécialisés dans le conseil en stratégie et management, accompagnent les entreprises à affiner leurs stratégies et à se structurer tant sur les aspects organisationnels, que sur la maîtrise de leur business model ainsi que sur la qualité et la gestion de la production.

Les entreprises sont ainsi mieux organisées pour faire face à la concurrence avec des produits répondant aux normes et standards internationaux.

Dans plusieurs pays, des cabinets de conseil sont mis à contribution pour accompagner les États dans l’élaboration des politiques publiques. Observez-vous la même pratique au Cameroun ? Existe-t-il une préférence locale dans le choix des cabinets par l’État pour l’accompagner ?

L’État du Cameroun, tout comme les autres États, fait régulièrement appel à des cabinets de conseil pour l’élaboration de ses politiques publiques et bien d’autres missions. De plus en plus, les cabinets locaux sont sollicités, bien que presque toujours associés à des cabinets internationaux. Nous espérons que la confiance va davantage s’installer, car nous avons toute l’expertise avérée localement.

En tant que promotrice d’un cabinet de consulting en management et stratégie des organisations, quelle peut être la contribution de votre cabinet à la transformation économique d’un pays comme le nôtre, où l’industrialisation, la célérité dans l’exécution des projets d’investissements publics deviennent des urgences ?

Il est urgent pour les décideurs publics de savoir ce qui a véritablement la valeur pour la population, en d’autres termes, quels sont les chantiers prioritaires pouvant apporter une transformation profonde de notre économie, gage de la souveraineté de notre État. La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) traduit très bien cette vision. Cependant, elle peine à se déployer et à atteindre ses objectifs à mi-parcours. Pour une réelle efficacité, il faudrait travailler en permanence à aligner la stratégie planifiée avec la mise en œuvre opérationnelle afin de garantir l’atteinte des résultats et la création de la valeur attendue. En cela réside la clé du succès de la mise en œuvre de la SND30, mais aussi et surtout son principal talon d’Achille.

IMES Consulting se propose de mettre son expertise au service du gouvernement à travers la formation et le coaching des acteurs publics sur l’alignement stratégique, la gestion du changement, car tous ces chantiers créent des bouleversements auxquels les parties prenantes impliquées ne sont pas forcément préparées, la gestion des projets, mais aussi et surtout le suivi-évaluation de ces derniers.

Notre expertise s’étend également à la définition des solutions d’industrialisation spécifiques aux différents secteurs de l’économie, mais aussi sur la manière d’adresser au mieux ces solutions aux entreprises et de les opérationnaliser.

À travers le programme de mise à niveau des entreprises, nous avons accompagné de nombreuses entreprises camerounaises dans leurs processus d’industrialisation en définissant et en opérationnalisant des stratégies d’industrialisation propres aux secteurs d’activité, mais aussi à la vision des promoteurs, aux ressources disponibles et aux marchés visés.

Notre positionnement chez IMES CONSULTING, c’est de travailler en étroite collaboration avec les organisations pour les rendre plus performantes. Comme je l’ai dit plus haut, l’expertise locale est disponible et de qualité.