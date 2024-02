Cameroun : Paul Biya condamne la tuerie d’une élève de 15 ans dans une attaque à Nkambe

Le président de la République s’est exprimé au lendemain d’une attaque survenue à la place des fêtes de Nkambè le 11 février 2024.

L’explosion d’une bombe artisanale a tué une élève dans la ville de Nkambè, région du Nord-Ouest le dimanche 11 février 2024, jour de la célébration de la 58è fête de la jeunesse. Environ deux heures après le défilé à la place des fêtes, une détonation est survenue à quelques mètres de la tribune. Elle n’aura pas épargné la vie de la jeune élève. Une quarantaine de blessés ont été conduits à l’hôpital régional annexe de Nkambè.

Suite à cette attaque attribuée aux séparatistes, le chef de l’Etat a fait une sortie sur les réseaux sociaux. « Alors que la Jeunesse camerounaise célébrait le jour qui lui est consacré, des lâches criminels ont posé un acte odieux à Nkambe dans la région du Nord-Ouest. Je condamne fermement cet attentat terroriste. J’adresse mes sincères condoléances à la famille de la jeune Cherish Limnuyu, âgée de 15 ans, élève au GHS Nwangri, et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés », s’indigne le président Paul Biya.

Dans une déclaration, la représentation diplomatique des Etats-Unis au Cameroun exprime son indignation. « L’ambassade des Etats-Unis condamne avec la plus grande fermeté l’horrible attentat perpétré le 11 février à Nkambe, dans la région du Nord-Ouest, qui a fait au moins un mort et des dizaines de blessés graves. Rien ne peut justifier une attaque contre des civils, et des enfants en particulier », peut-on lire sur le site de l’institution.

A la suite de la commission de cet acte, les autorités administratives et sécuritaires ont ouvert une enquête. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe LELE Lafrique assure que trois suspects sont aux arrêts et en cours d’exploitation.

Le 11 février, fête de la jeunesse, est l’un des jours où les séparatistes commettent des actes de violence presque chaque année depuis le début de la crise en 2016. Le 10 février 2023, veille de la fête de la jeunesse, des hommes armés ont fait irruption dans la localité de Mondoni près de Tiko dans le Sud-Ouest, où se trouve une vaste plantation de la CDC. Ils ont attaqué les travailleurs au moment où ils regagnaient leurs domiciles. Cinq personnes ont été tuées et 32 autres blessées.