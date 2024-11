Cameroun : Paul Biya demande d’accentuer la surveillance des infractions liée à la circulation routière

Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, ministre des Transports l’a fait savoir à travers un communiqué signé et rendu public.

Les acteurs du transport routier interurbain ont été informé via communiqué par le ministre des Transports que, des hautes instructions du chef de l’Etat lui demandent » d’intensifier les campagnes de surveillance et de répression des infractions à la circulation routière, un accent particulier sera mis sur leur secteur d’activités, au regard de la recrudescence des accidents mortels impliquant leurs véhicules ».

Il est à cet effet prescrit à ces acteurs de respecter les mesures particulières qui sont : l’installation d’un système de gestion et de suivi centralisés du transport interurbain dans tous les véhicules effectuant le transport des produits divers ou dangereux, notamment, les produits de carrières, les grumes, les hydrocarbures et tout autre produit, avant le 31 décembre 2024, passé ce délai, seuls ceux équipés dudit système seront autorisés à circuler.

Par ailleurs, les propriétaires des véhicules déjà équipés d’un système similaire devront se rapprocher de la Direction des Transports routiers pour vérification de la compatibilité et interconnexion avec le système agréé par le Ministère des transports.

Une autre mesure qui n’est pas des moindres, c’est la mise en place d’un mécanisme périodique efficace à l’endroit des conducteurs qui leur garantit un temps de repos, un recyclage en conduite défensive ainsi qu’un bilan médical d’aptitude à la conduite sous l’encadrement des services techniques compétents du Département ministériel dont il a la charge.