Cameroun : Paul Biya nomme les membres Conseil d’administration de la SNI

Le Président de la République a nommé le 8 avril, les membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Investissement (SNI) pour un mandat de trois ans.

Le Président de la République a signé un décret le 10 juillet 2024 portant transformation de la société nationale d’investissement. Ce décret, qui s’étend sur 7 pages, s’appuie, entre autres, sur l’acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou. Aussi, sur l’Acte Uniforme OHADA révisé, relatif au droit comptable et à l’information financière, adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville (CONGO).

Le décret du président en son article 1 stipule : « La Société Nationale d’Investissement, en abrégé « SNI » et ci- après désignée « la SNI » est, à compter de la date de signature du présent décret, transformée en Société à Capital Public, ayant l’Etat comme unique actionnaire ».

La suite du décret précise entre autres, le rôle de ladite société, son objectif, ses ressources, son mode de fonctionnement. Tout en rappelant que cette société d’investissement est placée sous la tutelle du ministère de l’Economie.

Depuis lors, rien n’avait évolué à la SNI. Hier 08 avril 2025, Paul Biya s’appuyant les textes, notamment la loi de 2017 portant sur le Statut général es entreprises publiques; sur le décret de 2024 portant transformation de la Société Nationale d’Investissement en Société à Capital Public a signé un décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Investissement (SNI) pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

Ils osnt au nombre de dix. des noms qui ne manquent pas d’attirer l’attention y figurent. on peut citer, Gwendoline Abunaw, directrice générale d’Ecobank Cameroun qui y est comme réprésentante d’une Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun. On note par ailleurs, la présence du patron du Gecam, Célestin Tawamba. Ce dernier est e représentant d’une organisation patronale d’Entreprises.