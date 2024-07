Cameroun : plus de 200 anciens combattants de Boko Haram se rendent aux autorités

L’opération s’est déroulée dans la région du lac Tchad. Ils se sont rendus en différentes vagues sur plusieurs semaines.

La lutte contre le terrorisme dans la région septentrionale du Cameroun se poursuit. Les efforts de neutralisation de la secte terroriste Boko Haram viennent d’être marqués par le dépôt des armes de 263 anciens soldats. La reddition a eu lieu entre le 10 et le 17 juillet. Ils se sont rendus dans la zone du secteur 1 de la Force multinationale mixte situé au Cameroun.

La première vague était composée de cinq terroristes provenant de Wulgo, à la frontière avec le Nigeria. Quelque temps plus tard, 19 autres anciens soldats ont rendu leurs armes dans la même zone, dans le village de Madaya. La vague s’est poursuivie jusqu’au 17 juillet, avec un total de 263 soldats qui se sont rendus aux troupes de l’opération Hadin Kai. Selon nos confrères de TéléAsu, ils sont tous issus des communautés nigérianes.

La force multinationale mixte (FMM) poursuit son assaut contre Boko Haram avec l’opération Lake Sanity 2. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et diffusée par la télévision nationale tchadienne, des dizaines de villageois crient qu’au moins deux douzaines de leurs proches sont morts lors d’attaques contre des villages situés le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et que 12 autres personnes ont été blessées.

La FMM mis en place pour lutter contre le terrorisme au Nigeria, au Tchad, au Cameroun et au Niger a déclaré que les morts vus dans la vidéo faisaient partie de plus de 70 terroristes de Boko Haram et de l’État islamique neutralisés.