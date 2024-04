Cameroun : plus de 895 millions F alloués aux communes de la région du Sud

L’enveloppe servira à réaliser les travaux de réhabilitation de certains tronçons routiers.

Le ministère des Travaux publics transfère 896 918 102 FCFA aux communes de la région du Sud via le fonds routier. Cette allocation compte pour le compte de cette année 2024 et servira à réaliser les travaux de réhabilitation de certains tronçons routiers et d’assurer la construction des ouvrages d’art dans 11 arrondissements.

Dans le détail, le Mintp souligne que dans le département du Dja et Lobo, plusieurs projets sont prévus notamment l’entretien des tronçons de routes Bifot-Fee Ose (4km), Nkolvan-Mefo (3,5km) et Aboulou village-Elig Aboulou (5km) dans la commune de Djoum pour un financement de 178 990 684 FCFA.

Par ailleurs, trois projets sont en vue dans le département de l’Océan à savoir l’entretien du tronçon de route Poungou Aviation-Socapalm (7km) dans la commune de Lokoundje, la construction d’un dalot double 2*2*1,5m sur la rivière Bikoka à Bikoka y compris l’aménagement des voies d’accès (15ml) dans la commune de Lolodorf et l’entretien du tronçon de route Awanda-Mvengue (6km) dans la commune de Mvengue, pour un financement de 220 000 000 FCFA.

Pour ce qui est de la Vallée du Ntem, deux projets sont également programmés, l’entretien du tronçon Carrefour Mairie de Kye Ossi-Marché de Kye Ossi (1,7 km) avec la construction d’un pont définitif de 15 ml sur la rivière Memie dans la commune de Kye-Ossi et l’entretien de la route communale en terre Carrefour Nkol Bidjap-Rivière Mvi’li- Mb ll-Nkobo-Plantation-vers fleuve Mvila (13 km) dans la commune de Ma’an, pour un coût estimé à 187 940 642 FCFA.

De plus, quatre projets sont également prévus dans le département de la Mvila notamment l’entretien des tronçons Obang ll-Ngoa Ekele (8km), Melangue l-Biwong Bane (14,5km), Minkan-Nkolamougou (5,4km) et Minkan-Akie (16,5km) dans la commune de Biwong Bane, l’entretien par traitement des points critiques de la route communale Akak-Afanegong (10km) dans la commune d’Ebolowa I, l’entretien par traitement des points critiques (grands bourbiers et ouvrages d’assainissement) de la route communale Carrefour-Bilon ( fin goudron limite Ebolowa ll)-Bityili-Ngoulessaman-Minkok ( Limite Ngoulemakong, Inter N2) d’un linéaire de 17km dans la commune de Mengong. Les travaux ainsi projetés, visent à améliorer les conditions de vie des populations en assurant la traficabilité des routes.