Cameroun : près de 200 présumés délinquants arrêtés à Douala

Sous l’impulsion du gouverneur du Littoral, les Forces de maintien de l’ordre appuyées par la police municipale ont effectué une descente dans certains quartiers de la ville.

Les autorités administratives et municipales entendent dépouiller la ville de Douala des criminels et consommateurs de drogues. Ces derniers jours elles mènent une croisade contre la grande criminalité et la consommation des stupéfiants dans certains quartiers de la capitale économique. Le 28 septembre dernier, une opération menée dans les arrondissements de Douala 4 et Douala 5 ont permis de mettre la main sur 99 présumés vendeurs et consommateurs de drogues.

Dans l’arrondissement de Douala 4, les lieux visités par les Forces de maintien de l’ordre et la police municipale sont entre autres Gare routière, hôpital Cebec, Kwassa-Kwassa, Carrefour abattoir. Les opérations d’identification, de fouille, de contrôle des licences d’ouverture des débits de boisson ont conduit à l’interpellation de 147 présumés vendeurs et consommateurs de stupéfiants. De même, au cours de la même opération, les autorités ont saisi la drogue.

Dans l’arrondissement de Douala 5è, les Forces de maintien de l’ordre ont interpellé 52 suspects à l’issue des opérations menées différents lieux. Les points visités sont entre autres la cité Cicam ver le foyer Bayangam, la nouvelle route Bepanda. Outre les personnes interpellées, les Forces ont saisi trois motocyclettes et une quantité de drogue. Les personnes arrêtées et les objets saisis ont été conduits à la brigade routière de Bonassama et à la brigade territoriale de Bependa pour besoin d’enquête, a informé la Communauté urbaine de Douala.

Ces opérations se font dans un contexte où le gouverneur, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a pris de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité à Douala. Ces mesures visent d’abord à mettre fin au phénomène de « microbes » qui met à mal la sécurité des personnes et des biens depuis nombre d’années. Puis, elles visent de manière générale, tous les criminels, vendeurs et consommateurs de stupéfiants qui sabotent la paix dans la capitale régionale du Littoral.