Cameroun-présidentielle 2025 : Cabral Libii lance une campagne de levée de fonds

Le candidat déclaré à l’élection présidentielle sous le couvert du Parti camerounais pour la réconciliation nationale appelle à l’union des forces autour du projet qu’il défend devant le peuple camerounais.

Les militants, militantes, sympathisants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) se retrouvent cet après-midi au quartier Nkolndongo à Yaoundé pour le lancement de la campagne de levée des fonds en vue de l’élection présidentielle d’octobre prochain. Suivant l’appel lancé par le leader du parti, le député Cabral Libii, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2025, la cérémonie se déroule sous la coordination de son collègue et camarade de l’Assemblée nationale, le député François Biba. Les autres élus et cadres du parti installés à Yaoundé, y sont présents.

L’occasion est pour le parti qui s’apprête à présenter le même candidat pour la 2è fois à l’élection présidentielle de dévoiler la consistance du budget prévisionnel, la provenance des fonds pour renflouer les caisses. Des personnes désireuses de participer à cette mobilisation financière sauront dès ce jour les canaux par lesquels elles peuvent déposer leur participation. Sont inclus, les numéros de téléphone et les comptes bancaires qui vont recueillir les contributions. Les fonds sont destinés à couvrir des besoins du parti pendant le processus électoral.

« Nous invitons les militants et sympathisants a contribuer activement et à partager les plate-formes au sein de la base de militants et de sympathisants, afin que nous réussissons ensemble. Le plancher contributif est fixé à 2000 FCFA qui équivalent approximativement à 3,5 dollars ou à 3 euros », précise Cabral Libii qui fait la différence entre cette initiative n’est pas un appel à la générosité publique au sens de la Loi du 21 juillet 1983, le financement des partis politiques et du financement des campagnes électorales au sens de la Loi sur les partis politiques et du Code électoral.

Cabral Libii compte aussi sur cette mobilisation de fonds pour pousser sa candidature à la victoire au soir du scrutin présidentiel. Pour la seconde fois, l’opposant au régime de Yaoundé veut se présenter pour renverser l’ordre établi et mettre en œuvre son projet politique. Arrivé troisième à l’élection du 07 octobre 2018 avec 6,2% des suffrages valablement exprimés derrière Paul Biya le vainqueur et Maurice Kamto, le candidat du Pcrn est dans la logique de corriger les manquements de 2018 et se positionner au sommet du classement cette année.

L’homme politique lance sa campagne de levée de fonds quelques mois après le lancement de la campagne de mobilisation des fonds fait par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le président du parti Maurice Kamto a dévoilé un montant de 6 milliards de francs CFA à mobiliser au pays et dans la diaspora. L’opération est en cours après quelques blocages observés sur les comptes mobiles ouverts pour l’opération.