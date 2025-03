Cameroun : prévu pour entrer en service en 2024, le démarrage du projet « Yaoundé coeur de la ville » est renvoyé

Deux ans après la signature de convention de financement, le projet qui devait être lancé en mars 2025 est renvoyé en avril 2025.

Yaoundé, capitale du Cameroun, connaît une croissance démographique rapide et compte 4,3 millions d’habitants. La ville fait face aux enjeux classiques liés à cette forte poussée démographique, avec une demande croissante de mobilité. Or la mobilité à Yaoundé est assurée principalement par les taxis collectifs (40 % des déplacements) et la marche à pied (33 % des déplacements).

C’est face à cette situation que des projets sont initiés pour apporter des solutions. Le démarrage de « Yaoundé cœur de la ville », qui devait apporter des solutions depuis janvier 2024 va démarrer selon Célestine Ketcha Courtès en mars au lieu d’avril 2025 comme initialement prévu. Cette annonce de lancement arrive deux ans après la signature de convention de financement avec l’Agence française de développement (AFD).

Selon le ministre de l’Habitat, « ce report fait suite aux recommandations de la session extraordinaire du comité technique bilatéral du programme C2D tenu le 28 février 2025 en présence de l’AFD, bailleur du projet, et portant notamment sur le paiement des indemnisations prévues dans le Plan d’Action de Réinstallation (PAR).

En effet, le 4 février 2022 à Yaoundé, le ministre de l’Economie Alamine Ousmane Mey et l’Agence française de développement (AFD) ont conclu un accord pour le financement partiel de 66,5 millions d’euros soit environ 43,6 milliards de Fcfa. Les études de faisabilité, reconnaît la ministre de l’Habitat et du développement urbain (Minhdu), ont été complètement validées depuis décembre 2022.

L’objectif du projet est le réaménagement d’une dizaine de sites de Yaoundé pour augmenter l’efficacité du réseau viaire de la ville, faciliter l’usage des transports collectifs, améliorer la qualité des cheminements piétons, renforcer la sécurité routière, réduire les inégalités liées au genre et mieux relier les sites au tissu urbain environnant.

Ce projet permettra de résorber les points noirs de circulation tout en sécurisant et facilitant les déplacements des piétons et des usagers des transports en commun. Ce sont ainsi environ 430 000 usagers de transports collectifs qui bénéficieront de conditions de transport plus efficaces à terme.

Le projet offrira également aux usagers et résidents de nouveaux espaces publics de qualité, ouverts à tous. L’aménagement des gares routières offrira aux 20 000 usagers quotidiens et aux transporteurs quotidiens des conditions d’accueil efficaces, confortables et sûres.