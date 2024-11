Cameroun-Projet Viva Bénoué : 39 milliards FCFA pour les travaux en 2025

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Jean TCHOFFO, par ailleurs, président du Comité susmentionné a présidé la rencontre en présence du Gouverneur de la Région du Nord, Jean Abate EDI’I.

En effet, la cinquième session du Comité de pilotage du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements de la vallée de la Bénoué (VIVA Bénoué) a permis d’évaluer l’état d’avancement du Projet et de voter le budget pour l’exercice 2025. La validation de la stratégie de communication et du manuel de gestion et de subventions par bons d’achat des cofinancements des plans d’affaires agricoles et agroindustriels étaient également au menu des travaux.

Selon le ministère del ‘Economie, au terme de cette session, une enveloppe budgétaire de 39 milliards francs CFA a été votée pour la réalisation des travaux au cours de l’exercice 2025. L’évaluation de l’état d’avancement du projet présenté par son Coordonnateur, Mahamat HABIBOU, affiche un taux d’exécution physique global du projet de 25% et un taux d’exécution financière de 25%. Le Plan de Travail de budget annuel 2024 (PTBA) quant à lui a été réalisé à 75% avec un taux d’exécution financière de 60%.

Des performances saluées par le Secrétaire Général du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Jean TCHOFFO qui, dans son discours de circonstance, a relevé des avancées significatives enregistrées depuis la dernière réunion tenue en août dernier. Il s’agit notamment de la validation au cours de ce mois de novembre 2024, des rapports d’Avant-projet Sommaire des sous-projets pour : les travaux de mises aux normes de sécurité du barrage de Lagdo ; la mise en place du système d’information hydrométéorologique ; la mise en place du système d’alerte précoce des inondations.

Le SG MINEPAT note également la poursuite des travaux d’aménagements hydroagricoles dans les deux lots (rive droite et rive gauche) qui continuent à s’exécuter relativement bien en dépit de certaines contraintes. On peut citer sur la rive droite, la réhabilitation de la zone de 212 ha ; la réhabilitation en cours de la zone de 910 ha ainsi que le Canal tête morte; le décapage de 109 km de piste d’accès et le curage de 21,63 km de canaux et drain. Sur la rive gauche, 4,3 Km de routes principales et 7,60 Km de drains sont déjà réalisées et des conduites tertiaires en UPVC posées.

Pour le Coordonnateur du projet, les difficultés rencontrées sur le terrain telles que les crues exceptionnelles de 2023 et 2024 ont rendu inaccessibles la zone d’intervention entraînant ainsi un arrêt temporaire des travaux. Il a toutefois rassuré que des mécanismes ont été mis en place dans le but de pallier ce retard afin que les délais de livraison soient respectés. Le Secrétaire Général a à cet effet invité tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans la mise en œuvre du Projet, en particulier le Coordonnateur et les experts de l’Unité de Gestion, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer l’exécution des différentes activités prévues au cours de l’année 2025.

Rappelons que le projet VIVA Bénoué, fruit de la coopération entre le Gouvernement camerounais et la Banque mondiale, s’inscrit dans le Plan Intégré d’Import Substitution Agropastoral et Halieutique 2024-2026 (PIISAH). Il permettra à terme de contribuer considérablement à l’augmentation de la production du riz, dans le but de réduire les importations massives de cette céréale et de tendre vers la souveraineté et la sécurité alimentaire.