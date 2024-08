Cameroun-promotion du secteur privé : Cinq entreprises distinguées

C’est au terme des journées des entreprises championnes nationales qui ont été organisées les 1er et 02 août 2024 à Ebolowa.

Le ministère de l’Economie a organisé les 1er et 02 août à Ebolowa la première édition des journées des entreprises championnes nationales. Au terme de ces journées, cinq entreprises ont été déclarées championnes dans les secteurs de l’agro-industrie, des transports et de l’électronique.

Il s’agit notamment de SOPROICAM (société agroindustrielle de production de tourteaux de soja pour l’alimentation animale) ; de SOTRABUS (entreprise de montage de bus à usage de transport en commun) ; de ZNG SMART CARDS FACTORY (entreprise industrielle de production des cartes magnétiques et des terminaux électroniques) ; de la Société Camerounaise de Production du Riz (SCPR), (entreprise de production de riz paddy à grande échelle et de fabrication d’emballages en polypropylène tissés) et de la société Agroindustrielle Camerounaise (AGROCAM), spécialisée dans la production de poussins et de fabrication d’alvéoles.

Les Journées des entreprises championnes nationales instruites par le Ministre de l’Economie ont pour objectif de promouvoir et d’améliorer la visibilité des entreprises Championnes Nationales.

Il s’agit selon le Directeur Général de l’Economie et de la Programmation des Investissements Publics, de magnifier ces champions d’industrie, de leur donner plus de visibilité, et d’informer l’opinion publique nationale et internationale sur les divers accompagnements que le gouvernement met en place pour soutenir l’émergence et la promotion de ces entreprises.

« Il s’agit d’un nouveau colbertisme économique (Système économique fondé sur l’accumulation des richesses, le protectionnisme et l’interventionnisme de l’État dans le commerce et l’industrie), qui vise à accélérer la transformation structurelle de notre économie afin que dans moins de 10 ans, nous atteignions le statut de Nouveau Pays Industrialisé (NPI) », a souligné le DGEPIP.

En droite ligne avec les orientations clés de la SND30, le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) a entrepris de mettre en œuvre un mécanisme de promotion et d’émergence des entreprises Championnes Nationales. Dans le cadre de ce mécanisme et en concertation avec le secteur privé et d’autres départements ministériels,

Les travaux d’Ebolowa ont donc permis de présenter la politique du Gouvernement en matière des Champions Nationaux ; de présenter les entreprises sélectionnées; d’évaluer les appuis reçus par les entreprises Championnes ; de présenter la politique d’import substitution et les opportunités d’accompagnement des Entreprises ainsi que leurs Guichets de Financement.

Notons que le soutien aux entreprises Championnes Nationales est considéré dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) comme l’un des leviers importants de la transformation structurelle de l’économie. Le but étant de constituer une masse critique d’entreprises qui seront des fleurons dans les secteurs clés de l’économie.