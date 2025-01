Cameroun-promotion : plus de 6000 sacs de riz vendus à Douala en quatre jours

L’esplanade de la Délégation Régionale du Commerce du Littoral à Akwa est devenue depuis quelques jours le point de convergence des populations de Douala. En cause, l’opération spéciale de vente des produits de grande consommation initiée par le gouvernement. Une action qui s’inscrit dans la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère.

« Les statistiques sont révélatrices de l’engouement des populations pour cette initiative. Mercredi 15 janvier, ce sont 1200 sacs de riz qui ont trouvé preneurs. Jeudi 16 janvier, 1400 sacs ont été écoulés, suivis de 1500 sacs le vendredi 17 janvier. Cette journée de samedi 18 janvier a enregistré un pic avec plus de 2000 sacs vendus. Le prix de 15.000 FCFA le sac de 50 kg, explique en grande partie cet engouement », explique le ministère de Luc Magloire Mbarga Atangana.

Il faut souligner que, l’essentiel du riz consommé au Cameroun provient des importations. Rien qu’au cours des 6 premiers mois de l’année 2021, le Cameroun a importé une cargaison de 319 330 tonnes de riz. Soit une hausse de plus de 59 000 tonnes par rapport à la même période en 2020.

L’Institut national de la statistique tirait la sonnette d’alarme en 2019 dans son rapport sur le commerce extérieur. « La production nationale est estimée à 217 280 tonnes et la demande nationale (consommation finale des ménages et variations des stocks) à 757 000 tonnes… Il ressort que la forte hausse des importations de riz engendre un gap entre l’offre et la demande d’environ 332 300 tonnes ».