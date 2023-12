Cameroun : quatre civils tués dans l’Extrême-Nord

Une attaque attribuée au groupe armé Boko Haram a fait aussi des blessés dans la localité de Salé.

Des habitants et éleveurs de la localité de Salé dans l’arrondissement de Waza, département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord sont en deuil. Une incursion de Boko Haram dans la localité a fait au moins quatre morts. Les assaillants ont ciblé un camp d’éleveurs à neuf kilomètres de Zigagué, à la frontière avec le Nigeria voisin. L’attaque est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi entre 23h et minuit.

Opérant au Cameroun depuis 2013, le groupe armé islamiste Boko Haram compte plusieurs attaques meurtrières dans la région de l’Extrême-Nord. Les départements du Logone et Chari, Mayo Tsanaga et Mayo Sava sont le plus souvent touchés par des assaillants qui ciblent les commerçants, des éleveurs, les Forces de défense et de sécurité, mais aussi d’autres populations civiles.

Le 15 juillet dernier, deux chauffeurs ont été tués aux environs de 18heures à proximité du parc de Waza. Dans la nuit du 6 au 7 février 2023, au moins huit pécheurs ont été tués dans les eaux du Lac Tchad. Quelques jours avant, dans la même zone, le meurtre de quatre villageois par le même groupe armé a été signalé ainsi que l’incendie des maisons, le vol du bétail et des denrées alimentaires.