Cameroun : qui est Emmanuel Patrick Mvondo, nouveau DG de Tradex ?

Il a été porté à ce poste au cours du conseil d ‘administration qui a eu lieu hier 10 octobre 2024.

Emmanuel Patrick Mvondo va assurer l’intérim à la tête de Tradex. Simon Paley a été limogé hier 10 octobre à l’issue du conseil d’administration de l’entreprise. Simon Paley avait été nommé directeur général de cette entreprise en décembre 2019.

Il s’en va dans un contexte où l’entreprise vante des chiffres très reluisants. Par exemple, de 2019 à 2024, Tradex est passée sur le segment réseau, d’une part de marché de 22.4% en 2019 à 27% en 2024. L’entreprise a construit et mis en exploitation de nouvelles stations-service, portant la taille du réseau qu’elle opère depuis son entrée dans la distribution des produits pétroliers en 2006, 281 points de vente. Sur la même période, Tradex a construit 23 nouvelles installations consommateurs.

Qui est Emmanuel Patrick Mvondo

Emmanuel Patrick MVONDO occupait jusqu’à sa nomination, le poste de Directeur Général Adjoint de TRADEX. Le nouveau Directeur Général par intérim est un juriste chevronné, formé dans les universités publiques camerounaises. Il commence ses études supérieures à l’Université de Ngaoundéré dans la Région de l’Adamaoua, dont il sort nanti d’une Licence en Droit obtenue en 2000 et une Maîtrise en Droit des affaires en 2001. I complétera ces brillantes études en 2005, par un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) option Juriste conseil d’entreprise, de l’Université de Douala.

Poursuivant son perfectionnement, il passera une certification sur l’ingénierie des contrats du commerce international, organisée par la Chambre de Commerce Internationale de Paris, une certification sur la médiation OHADA, de l’Université Mc Gill au Canada, une certification en Finance et management stratégique d’entreprise, de HEC Paris.Il entame son chemin à Tradex en 2008 comme Chef de la Cellule Juridique. En 2010, il est promu Chef de la Division Juridique. 24 mois plus tard, il est nommé Chef du Département Juridique.

Après 6 années passées à ce poste, il devient le tout premier Directeur des Affaires Juridiques et Conformité de Tradex. Le 25 juillet 2024, il est nommé Directeur Général Adjoint.Avant d’entamer sa carrière à Tradex, il a successivement été de septembre 2001 à septembre 2022, Directeur Exécutif de la Société de Maintenance Moderne, Cadre d’appui au Cabinet Penka Michel & Partners Law Firm: entre octobre 2001 et juin 2004, puis salarié d’AES Sonel, société qu’il quitte en mars 2008, au poste de Chef de Service des Affaires Juridiques et Contentieuses.Emmanuel Patrick MVONDO siège au Conseil d’Administration de la société TRADEX Guinée-Equatoriale, depuis sa création en 2019.

Il est depuis 2021, Président du Comité d’Arbitrage et des Recours à la Société camerounaise des Dépôts pétroliers (SCDP), et Trésorier général de l’Association camerounaise des Juristes d’Entreprise depuis 2017. Il occupe de manière permanente, une place de Membre à la Commission d’experts juristes camerounais en charge des travaux de révision des Actes Uniformes OHADA.