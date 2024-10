Cameroun-région du Centre : 09 écoles publiques fermées faute d’enseignants 

Le Préfet du département du Nyong et Mfoumou a adressé une correspondance au Gouverneur de la région du Centre pour l’en informer.

« J’ai l’honneur de vous rendre compte par la présente, d’une situation hautement préoccupante qui nécessite une intervention rapide du Ministère de l’Education de Base ». C’est ainsi que s’introduit la lettre que l’autorité locale, François Etapa a envoyée au gouverneur.

En effet, dans le Nyong-et-Mfoumou, neuf écoles primaires publiques ont fermé faute d’enseignants et de directeurs.C’est donc la substance de cette lettre du préfet adressée le 4 octobre au gouverneur de la région du Centre.

En effet, faute de directeurs et d’enseignants, près d’une dizaine d’écoles relevant de cet ordre d’enseignement sont carrément fermées, et par conséquent non fonctionnelles depuis la rentrée scolaire 2024/2025, dans mon unité de commandement.

Il s’agit de des écoles situées à Akoloninga et Ayos. Sont citées : Ecole Publique de Kougou ; Ecole Publique de POUM-POUM; Ecole Publique de Mékong; Ecole Publique de Mengueme-Yemekong; Ecole Publique de KPWELLE, Ecole Maternelle de Mvang-Mvognyengue; Ecole Publique de Kamba; Ecole Maternelle d’ATHE et Ecole Maternelle de Nyabewa.