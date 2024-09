Cameroun-Relance économique : la BID accorde 14 milliards FCFA aux PME

Ce financement a pour but de relancer les Petites et moyennes entreprises qui ont été impactées par la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement camerounais représenté par le ministre de l’Economie, Alamine Ousmane Mey par ailleurs gouverneur de la banque islamique de développement a signé le 16 septembre 2024 un contrat avec Afriland First Bank, représenté par son Directeur Général, Célestin GUELA SIMO, et son Directeur Général adjoint, Youssoufa BOUBA.

Le contrat entre ces deux entités concerne la mise en œuvre du Projet Ligne de Financement pour Soutenir les Petites et Moyennes Entreprises en vue de la relance économique post pandémie de la COVID-19. D’un montant de 22,2 millions de dollars, soit environ 14 milliards de FCFA (cours actuel du dollar).

Selon le ministère de l’Economie, cette ligne de financement est mise en place par la Banque Islamique de Développement dans le cadre de la seconde phase de son « Plan Stratégique de Préparation et de Réponse à la Pandémie de covid-19 » (PSPR). Elle a pour objectif de renforcer la compétitivité des PME impactées par cette pandémie et de contribuer davantage à la création de richesses, la réduction de la pauvreté et le chômage dans notre pays.

« Afriland First Bank à travers sa fenêtre islamique se réjouit de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de ce projet. Fort de notre expérience dans le financement des PME et de notre maîtrise des instruments de finance islamique, nous sommes convaincus que ce programme apportera un impact direct et durable sur l’économie camerounaise » a déclaré, le Directeur général de l’institution

D’après Bobbo Mamoudou, Coordonnateur du Projet Ligne de Financement pour Soutenir les Petites et Moyennes Entreprises en vue de la relance économique post COVID-19, ce projet dont la première période est de cinq ans, permettra à terme d’accompagner près de 200 PME dans l’acquisition et la modernisation des équipements, l’augmentation de la capacité de production et de transformation, l’approvisionnement en matière première et l’acquisition de certains intrants.

Il est également attendu la sauvegarde de près de 350 emplois et l’opportunité de création d’environ 800 emplois. Pour être éligible, il faut être une PME ou PMI qui réponde à la définition de la PME selon la réglementation camerounaise et aux principes de la finance islamique. Il faut également avoir été en activité avant la survenue de la pandémie en 2020.