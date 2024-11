Cameroun-Remix Viviane : déjà près de 2 millions de vues en moins de 24h

L’œuvre postée sur « Prince Aimé TV » via YouTube vise à challenger la version du remix de l’artiste ivoirien Debordo Leekunfa, « Djeneba Djaba », qui a conquis plus de cinq millions de likes.

Le remix « Viviane » à la camerounaise fait le tour de la Toile depuis le soir du 4 novembre 2024. La version « les 5 grosses têtes » chantée par des artistes avec la contribution des comédiens camerounais sous l’impulsion de Maahlox est disponible sur YouTube. 14 heures après sa publication, le clip enregistre plus de 1 894 600 vues, 51 300 commentaires, encore loin des cinq millions requis pour relever le défi de challenger Debordo Leekunfa. L’artiste ivoirien a réalisé un remix sur l’œuvre de Prince Aimé chantée en 2004 sans faire intervenir l’auteur. Ce qui a incité les Camerounais, dont l’artiste Maahlox à réagir et à produire un remix à la camerounaise en laissant la place à Prince Aimé, l’auteur.

Depuis le lundi 4 novembre, le public sait déjà à quoi ressemble la production tant annoncée par les artistes camerounais. Une reprise de la version initiale à laquelle s’ajoutent les passages des autres artistes. La vidéo mise en ligne laisse voir les figures déjà connues des milieux artistique et audiovisuel du pays. Outre Prince Aimé, l’on voit Maahlox, Magsco, Lili Anoma ou encore Thérapie. Les comédiens dont Moustik le Karismatik, Edoudoua Non Glacé et bien d’autres donnent leur image au tournage du clip. Les Camerounais appellent à présent au partage du lien de la vidéo pour atteindre l’objectif de plus de 5 millions de vues. Ils sollicitent par ailleurs que Samuel Eto’o participe au partage via ses réseaux sociaux. Voir le clip Remix Viviane ici