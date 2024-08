Cameroun-rentrée scolaire : des livres manquent dans les librairies

Certains livres ne sont pas encore disponibles à presque une semaine de la rentrée scolaire 2024. Les parents dans le désarroi sont invités à patienter.

Des parents d’élèves de la maternelle et du secondaire ne trouvent pas encore satisfaction dans des librairies. Pour raison, certains livres, en particulier ceux nouvellement introduits aux programmes scolaires ne sont pas encore disponibles. A la maternelle, les syllabaires, les livres de graphisme, les livrets d’activités en mathématiques, en français et en anglais manquent dans les rayons des librairies.

Au secondaire, les œuvres littéraires du premier cycle, des classes de 6è en 3è, des livres inscrits aux programmes au second cycle, restent encore recherchées. Manquent encore à l’appel, « Au cœur des ténèbres », « La ronde des jours », « Stances et poèmes », « Le vieux nègre et le médaille ».

A 12 jours de la rentrée scolaire, l’inquiétude est présente chez les parents qui font des achats. Mais les acteurs du domaine rassurent. Des éditeurs et le Conseil national d’agrément des manuels scolaires et du matériel didactique expliquent cette absence par le retard accusé dans la chaine de l’impression et de distribution des livres. La majorité des éditeurs imprimant à l’étranger, les commandes n’ont pas été faites plus tôt. L’espoir est qu’avant le début de l’année scolaire le 9 septembre prochain, l’ensemble des livres aux programmes soit mis à la disposition des acheteurs.